Putin posiert bei einer Art Panzer-Olympiade

Seit dem 24. Februar führt sein Land einen blutigen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Und was macht der russische Präsident Wladimir Putin? Er lässt sich als Besucher des „Panzer-Biathlons“ ablichten, bei dem russische Soldaten gegen andere in verschiedenen Disziplinen antreten. Das Ganze ist Teil eines internationalen Militärforums, das derzeit nahe Moskau stattfindet.

Nach russischen Angaben sollen 70 Nationen bei dem zweiwöchigen Treffen vertreten sein. Darunter etwa Venezuela oder China, die auch am Biathlon teilnehmen, der ein bisschen an eine Sportveranstaltung erinnert. Panzer-Einheiten aus zwei Dutzend Ländern treten in bunt angemalten Panzern gegeneinander an, etwa im Panzerfahren, an Schießständen oder beim Hindernisparcours.

Für die Kleinen gibt’s Mini-Panzer und andere Attraktionen

Besucher können sich in einem Waffenmuseum vergnügen, es gibt außerdem ferngesteuerte Mini-Panzer und andere Kinder-Attraktionen für die Lütten. Auf einer Waffenschau bewirbt Russland seine Panzer und Raketen.

Bei dem Treffen bekräftigte Putin, dass die Operation in der Ukraine legitim sei. „Schritt für Schritt“ werde der Boden des Donbass von angeblichen ukrainischen Nationalisten befreit. Die Soldaten erfüllten ihre Aufgabe zufriedenstellend. (km)