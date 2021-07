Politikerin bringt Baby zur Sitzung mit – Anzeige!

Die Co-Chefin der Thüringer Grünen, Ann-Sophie Bohm, ist angezeigt worden. Grund: Sie hatte ihr sechs Monate altes Baby zu einer Stadtratssitzung in Weimar mitgebracht.

Die anonyme Anzeige lautete auf Kindeswohlgefährdung: Die Politikerin und ihr Mann – ebenfalls Stadtrat in Weimar – hätten ihr Kind bis 22 Uhr in dem Gremium dabei gehabt, das sei einem so kleinen Kind nicht zuzumuten. Offenbar hatte jemand die Stadtratssitzung im Livestream verfolgt und Anzeige erstattet.

Anruf vom Jugendamt Weimar

Bohm erklärte, für diesen Tag sei keine andere Kinderbetreuung möglich gewesen. Außerdem habe ihr Ehemann mit dem Baby die Sitzung bereits um 20.30 Uhr verlassen. Einen Anruf vom Jugendamt bekam die Politikerin am nächsten Tag trotzdem. Laut Bohm konnten die Vorwürfe dort aber weitgehend entkräftet werden.

Auch die anderen Parteien solidarisierten sich mit Bohm – von Linken bis AfD. Die Politikerin sagte, sie wünsche sich einen familienfreundlicheren Politikbetrieb. Sitzungen könnten zum Beispiel früher angesetzt werden. „Man versucht offenbar, Menschen mit kleinen Kindern aus der Politik zu drängen. Die Politik braucht aber genau diese Menschen“, so Bohm. (cmb)