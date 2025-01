Plakate von „Die Partei“ verschwinden – und tauchen in CSU-Zentrale wieder auf

Die Satirepartei „Die Partei“ wirft der CSU vor, ihre Wahlplakate geklaut zu haben. Zuvor waren mehrere Wahlplakate der Partei vor der CSU-Zentrale verschwunden. Die CSU schweigt zu den Vorwürfen.

„Kein Witz: Die Partei verklagt die CSU“, so lautet die Pressemitteilung der Satirepartei „Die Partei“ vom Donnerstag, die schwere Anschuldigungen gegen die Unionspartei CSU in Bayern enthielt. Die Partei „die Partei“ ist bekannt für ihre provokanten, teils beleidigenden Wahlplakate, die meist clever für Social-Media platziert sind.

„Wenn du Trump bei Wish bestellst“

So auch jene direkt vor der Parteizentrale der CSU in München. Sie zeigen den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, der sich gegen CSU-Chef Markus Söder im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur durchgesetzt hat. Betitelt ist das Plakat mit „Wenn du Trump bei Wish bestellst“. Zudem gibt es einen Hinweis auf eine Webseite der „Partei“, um Stimmen für die Zulassung zur Bundestagswahl zu bekommen.

Nachdem die Wahlplakate vor der Parteizentrale der CSU besonders häufig verschwunden waren, stattete der bayerische Landesverband die neuen Plakate mit GPS-Trackern aus. Nachdem diese Plakate am Mittwoch wieder weg waren, sendete der GPS-Tracker Standortdaten aus der CSU-Parteizentrale. Ein Passant hatte laut Martin Sonneborn, dem Parteivorsitzenden der „Partei“, den Vorfall zudem gefilmt und der „Partei“ zur Verfügung gestellt. Sonneborn erstattete daraufhin Anzeige gegen Unbekannt.

Die Polizei München bestätigt auf Anfrage den Eingang der Anzeige und teilt mit: „Die Münchner Polizei prüft in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I alle in Frage kommenden Straftatbestände. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bitten wir um Nachsicht, dass wir Ihnen hierzu keine weiteren Details geben können.“

CSU schweigt zu dem Vorgang, die „Partei“ protestiert

Auf Nachfrage der MOPO schweigt die CSU zu dem Vorgang. Der „Süddeutschen Zeitung“ teilte man mit: „Uns liegen zu dem Sachverhalt keine Erkenntnisse vor.“

„Markus Söder duldet in Bayern wohl keine Merz-Plakate, auf denen er nicht auch zu sehen ist“, spottet Martin Sonneborn auf „X“. „Söder verachtet Merz noch mehr als wir. Vielleicht will er die Plakate als Zielscheibe für die Darts-Wand in seinem Keller“, fügt er in der Pressemitteilung hinzu. Am Mittwochabend versammelten sich laut Polizeiangaben rund 23 Menschen vor der Parteizentrale zu einer Spontandemonstration. Mitglieder der „Partei“ zeigten dort Schilder mit Aufschriften wie „Anzeige ist raus, Söder!“ oder „Söder, gib das Plakat frei!“.