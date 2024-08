Offenbar Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen im Gange

Deutschland und die USA planen offenbar den Austausch von Gefangenen mit Russland und Belarus. Dies melden mehrere Medien übereinstimmend.

Bei der Aktion sollen mehrere westliche und russische Staatsangehörige freikommen, die bisher in Russland inhaftiert waren. Dafür soll mindestens ein russischer Gefangener nach Russland zurückkehren.

Die russische Oppositionszeitung „The Moscow Times“ meldete bereits am Mittwochabend, dass die Russische Föderation die Freilassung von 20 bis 30 politischen Gefangenen und Journalisten plant. Dies wäre der größte Gefangenenaustausch zwischen dem Westen und Russland seit Ende des Kalten Krieges.

An Antonov-148 aircraft with the tail number RA-61727 operated by Russia’s special flight squadron has landed in Kaliningrad, FlightRadar24 shows.



The plane was reportedly used in the prisoner exchange of Brittney Griner and Viktor Bout.https://t.co/m9m2Uz84qh pic.twitter.com/wla1PngxYs