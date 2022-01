In der Türkei ist die bekannte TV-Journalistin Sedef Kabas festgenommen worden. Ihr „Vergehen“: Sie hatte den sehr leicht zu beleidigenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisiert.

Kabas hatte am Freitag in einer Fernsehsendung bei Tele 1 die Regierung für ihr hartes Durchgreifen gegen Kritiker und für ihre Polarisierung der Gesellschaft kritisiert. Nach der Sendung schrieb sie auf Twitter: „Wenn ein Ochse in einen Palast geht, wird er kein König, sondern der Palast wird zum Stall.“ Sie zitierte damit ein altes Sprichwort, ohne es in einen konkreten Zusammenhang zu stellen.

Türkische Journalistin nachts in Wohnung verhaftet

Für Erdogans Lakaien trotzdem bereits zu viel: Am Samstag um zwei Uhr nachts wurde die 52-Jährige in ihrer Wohnung in Istanbul verhaftet. „Präsidentenbeleidigung“ ist in Erdogans Türkei eine Straftat. Kabas drohen zwischen einem und vier Jahren Haft.

Kabas Anwalt Ugur Poyras kündigte an, Beschwerde gegen diese „unrechtmäßige Entscheidung“ einzulegen. Die Chancen stehen aber wohl schlecht. In Rankings der „Reporter ohne Grenzen“ zur Pressefreiheit rangiert die Türkei auf Platz 153 von 180 untersuchten Ländern.