Nun soll‘s „General Armageddon“ für Putin richten

Gerade erst feuerte Wladimir Putin den „Schlächter von Syrien“, General Alexander Dwornikow (61), bisheriger Chef der russischen Truppen in der Ukraine. Da verkündet der Präsident schon den Nachfolger: Sergej Surowikin (55). Dessen nicht minder sympathischer Spitzname: „General Armageddon“. Wer ist der Mann, der den verkorksten Ukraine-Feldzug retten soll?

Surokiwin befehligte bisher die Streitkräfte „Süd“ der russischen Armee in der Ukraine. Nun soll er für Putin an oberster Stelle die Kohlen aus dem Feuer holen. Der Ruf, der „General Armageddon“ vorauseilt: furchterregend. „Er ist als ziemlich rücksichtsloser Befehlshaber bekannt, der für sein Temperament berüchtigt ist“, so Michael Kofman, Chef eines Forschungszentrums der U.S. Navy, im „Spiegel“.

An eine positive Wende für Putin glaubt Kofman indes nicht: „Die militärische Misere Russlands lässt sich nicht durch einen Wechsel des Befehlshabers beheben.“ Auch der britische Militäranalyst Ed Arnold sieht kaum Änderungen: „Wie bei seinem Vorgänger Dwornikow scheinen nun viele Beobachter besorgt wegen seines Rufes, in Syrien brutal vorgegangen zu sein. Wie jedoch seit Februar zusehen ist, benötigen die russischen Streitkräfte keine extra Motivation, um brutal vorzugehen.“

Das könnte sie auch interessieren: Als „Schlächter von Syrien“ bekannt: Putin beauftragt General für die Ostukraine

Weniger brutal dürfte es nicht werden. Surokiwin hat bisher einiges auf dem Kerbholz: 1991 wanderte er sechs Monate ins Gefängnis, weil seine Soldaten bei einer Demo in Moskau drei Demonstrierende töteten. 1995 wurde er wegen illegalen Waffenhandels verurteilt. In Tadschikistan, Tschetschenien und Syrien wurden seine Einheiten mehrerer Kriegsverbrechen beschuldigt. (km)