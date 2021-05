Nicht nur die Hamas: Nahost-Konflikt: Libanon feuert Raketen auf Israel

Tel Aviv/Beirut -

Israel und die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen bekriegen sich seit Wochenbeginn: Nun sind jedoch nach Militärangaben auch aus dem Libanon drei Raketen auf Israel abgefeuert worden.



Libanesische Sicherheitskreise bestätigten, es seien drei Raketen vom Süden des Libanons aus abgefeuert worden. Es war zunächst unklar, welche Gruppierung für den Angriff verantwortlich ist. Das israelische Fernsehen berichtete, es gebe weder Verletzte noch Sachschaden. Die Raketen seien vor der Küste im Norden des Landes ins Mittelmeer gefallen, teilte die israelische Armee am Donnerstagabend mit.



Nahost-Konflikt: Libanon feuert Raketen auf Israel

Kurz nach dem Raketenangriff flogen offenbar Kampfflugzeuge Israels über dem Südlibanon nahe der gemeinsamen Landesgrenze. In der Gegend sei „israelische Aktivität in der Luft“ beobachtet worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der libanesischen Armee.

Das könnte Sie auch interessieren: Nahost-Konflikt – Hamas zielt Richtung Atomreaktoren, Israel will Einsatz ausweiten

Die UN-Friedenstruppe „Unifil“ im Libanon rief beide Seiten zu „höchster Zurückhaltung“ auf. „Unifil“-Kommandeur Stefano Del Col war demnach am Abend in Kontakt mit beiden Parteien, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Die Truppen der UN-Mission seien am Boden und arbeiteten mit den libanesischen Streitkräften zusammen. Die Blauhelme überwachen seit 1978 das Grenzgebiet beider Länder. Derzeit sind rund 10.000 UN-Soldaten an dem Einsatz beteiligt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Glomex, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Glomex angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Libanon und Israel befinden sich offiziell noch im Krieg. An der gemeinsamen Grenze kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Sie ist eng mit dem Iran verbündet und sieht wie Teheran in Israel einen Erzfeind. Der letzte Krieg zwischen der Hisbollah und Israel endete vor 15 Jahren. Wer die Raketen aus dem Libanon abfeuerte, blieb zunächst unklar. (vd/dpa)