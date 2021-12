Es ist nicht mehr lange, bis Noch-Kanzlerin Angela Merkel (67) nach 16 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand entschwindet. Was sie dann mit ihrer freien Zeit machen wird, steht noch in den Sternen – und ist gerade Grundlage verschiedenster Spekulationen. Möglich: Eine Karriere als Schuh-Trendsetterin oder Marathonläuferin, denn die CDU-Politikerin wurde gerade beim fröhlichen Sneaker Shopping entdeckt.

Schnurstracks und im grauen Blazer spaziert die CDU-Politikerin auf den Nike Store zu und guckt sich entspannt inmitten der sportlichen Treter um. Dabei haben es ihr offenbar die „Air Force 1“-Modelle besonders angetan, denn dort bleibt 67-Jährige etwas länger stehen und guckt ganz genau hin.

Kann nicht aufhören mir Angela Merkel in Nike AirForce vorzustellen not gonna lie. pic.twitter.com/WSlq8OUud7 — noreen (@noreenthiel) November 29, 2021

Twitter-Video: Angela Merkel bei Nike gefilmt

Die stöbernde „Angie“ wurde von einem Passanten gefilmt, der die kurze Sequenz auf Twitter hochgeladen und seinen Augen zunächst nicht so richtig trauen konnte, wen er da gerade beim Bummeln entdeckt hatte. Unter dem Video spekulieren die Twitter-Nutzer:innen ebenfalls, was Merkel bei Nike wollte.

So mutmaßt jemand: „Die plant ihren ersten Halbmarathon, wetten!“ ein anderer kann es nicht so richtig glauben und fragt: „Ist das wirklich Merkel?!“ Höchstwahrscheinlich schon. Oder aber die baldige Ex-Kanzlerin hat eine richtig gute Doppelgängerin zum Einkaufen geschickt.

Ob sie für sich selbst nach neuen Sportschuhen oder sogar nach richtigen „It-Pieces“ Ausschau hält oder bereits auf Jagd nach Weihnachtsgeschenken ist, weiß man tatsächlich nicht. Vielleicht haben Ehemann Joachim Sauer oder Stiefsohn Daniel Sauer ja „schicke Trend-Turnshuhe von Nike“ auf ihrem Wunschzettel vermerkt.

Denkbar wäre es, denn flottes Schuhwerk war in den letzten Jahren jetzt nicht so wirklich Merkels große Leidenschaft. Meist trug sie unter ihren Anzughosen schlichte schwarze Schuhe. Außer natürlich beim jährlichen Wanderurlaub mit ihrem Gatten: Da zierten züßnftige Wanderschuhe Merkels Füße, wie auf Schnappschüssen der letzten Jahre zu erkennen ist. (alp)