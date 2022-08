Nackt-Attacke von Aktivistinnen auf den Kanzler

Schreckmoment für den Kanzler beim Tag der Offenen Tür der Bundesregierung: Plötzlich stand er zwischen zwei barbusigen Frauen. Die Aktivistinnen wollten für ein sofortiges und komplettes Embargo von russischem Gas demonstrieren.

Es gibt ein ähnliches Bild vom russischen Präsidenten und barbusigen Feministinnen, die so gegen die frauenfeindliche Politik Wladimir Putins und für Menschenrechte demonstrierten. Gar so peinlich lüstern wie anno dunnemol Putin schaute der Kanzler am Sonntag nicht. Aber ein verschmitztes Lächeln konnte er dennoch nicht unterdrücken.

Frauen rissen sich die Oberbekleidung vom Leib – für ein Gas-Embargo

Die Frauen hatten sich zuvor – wie viele andere vor ihnen – noch komplett bekleidet neben Scholz für ein gemeinsames Foto gestellt. Doch dann rissen sie sich die Oberbekleidung vom Leib und zeigten ihre nackten Oberkörper, auf denen unter anderem „Gas-Embargo jetzt“ auf Englisch geschrieben stand. Dazu warfen sie mit Spielgeld um sich.

BKA-Personal schritt allerdings zügig ein und führte die beiden Frauen ab, die währenddessen noch Parolen für ein Gas-Embargo riefen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ziemlich beste Freunde? Unsere neuen Energiepartner

Der Kanzler indes war zuvor — wie so häufig in den letzten Tagen – zu Scherzen aufgelegt. Eine Frage beim Bürgerdialog lautete: „Die Bundesregierung hat uns aufgefordert, weniger zu duschen. Wie oft duschen Sie?“ Scholz garnierte seine knappe Antwort mit dem ihm typischen Grinsen: „Jeden Tag.“ Und erntete das von ihm gewünschte Gelächter der Umstehenden. (km)