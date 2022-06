Nach sechs Jahren Liebe: Doris Schröder-Köpf und Boris Pistorius haben sich getrennt

Seit 2016 waren sie ein Paar – nun ist ihre Liebe erloschen: Doris Schröder-Köpf und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius gehen getrennte Wege. Schon seit mehreren Monaten soll es aus sein bei dem Polit-Paar, das sich jedoch „in aller Freundschaft“ getrennt haben soll.

So würden sich die Ex von Altkanzler Gerhard Schröder und SPD-Parteifreund Pistorius auch nach ihrem Liebes-Aus noch gut verstehen, berichtete zunächst der „Stern“. Die Liebe der beiden Politiker – Schröder-Köpf ist niedersächsische Migrationsbeauftragte – war kurz nach der Trennung von Ex-Mann Gerhard Schröder bekannt geworden.

Dessen neue Beziehung zur koreanischen Dolmetscherin Soyeon Kim hatte seinerzeit der zerrütteten Schröder-Ehe offenbar den Todesstoß gegeben. So erkläre Schröder Köpf 2016: „Frau Kim war im Frühjahr 2016 der Anlass, wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung. Unsere Familie ist dem Wunsch nach Diskretion gefolgt, da Frau Kim erst ihre privaten Verhältnisse ordnen wollte.“

Doris Schröder-Köpf und Boris Pistorius: Liebes-Aus

Umso schöner die Nachricht, dass auch sie nach der gescheiterten Ehe wieder neu verliebt war. Sie und Pistorius galten als Power-Paar, vor allem der niedersächsischen Politik-Landschaft. Zudem gab es bei der Migrationsbeauftragten und dem Innenminister mit Sicherheit viele Überschneidungspunkte.

Als die dreifache Mutter 2020 schwere gesundheitliche Probleme bekam, sich einer Herzklappen-Operation unterziehen musste und zwei kleine Schlaganfälle erlitt, stand Pistorius an ihrer Seite. Und auch er hatte in Schröder-Köpf wieder eine starke Partnerin gefunden. Ein Jahr zuvor war der Vater zweier Töchter Witwer geworden, hatte seine Frau an Krebs verloren.

Im „Bunte“-Interview gab das Paar 2018 Einblicke in seine Beziehung: „Privat sind wir sehr harmonisch, bei politischen Themen laufen wir schon mal heiß“, so Schröder-Köpf. Ihr mittlerweile Ex-Freund ergänzte: „Ich war mein ganzes Leben umgeben von starken Frauen. Meine Mutter, meine verstorbene Frau, meine Töchter und nun Doris. Mit ihr habe ich eine äußerst kluge und sehr liebevolle Partnerin gefunden. Ein großes Glück, mit dem ich nach dem Tod meiner Frau nicht mehr gerechnet hätte.“ Und auch, wenn sie kein Liebespaar mehr sind: Einen wertvollen Menschen werden beide weiterhin in ihrer beider Leben haben. (alp)