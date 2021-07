Nach Pflegedoku-Marathon: Das sagt Jens Spahn zur Sendung von Joko und Klaas

Berlin –

Die einstigen Ober-Klamauk-Brüder Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mausern sich zusehends zu echten Investigativ-Journalisten. Nachdem sie eine siebenstündige Echtzeit-Doku zum Pflegenotstand gezeigt hatten, gab es in den Sozialen Medien heftige Kritik an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der äußerte sich nun explizit zu der ProSieben-Sendung.

„Es ist gut, dass die Pflege jetzt in der Primetime läuft“, sagte Spahn. Er kündigte weitere Gespräche mit Pflegeverbänden an. Das Ziel: Bessere Arbeitsbedingungen für die Branche, deren Wichtigkeit kaum jemals so offensichtlich war wie zu Pandemie-Zeiten.

Spahn: Bedingungen für das ganze Jahrzehnt verbessern!

Die Auszahlung des Corona-Bonus‘ sei dabei ein Teil. Genau so wichtig aber seien bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen, und zwar für die kommenden zehn Jahre.

Gerade die Stimmen einiger Pflegekräfte zu Beginn der Doku hatten gezeigt: In den vergangenen Jahren war hier einiges versäumt worden seitens des Gesundheitsministeriums. Bleibt abzuwarten, ob Jens Spahn den Worten Taten folgen lässt … (km)