Nach landesweiten Protesten: China lockert strikte Corona-Regeln

Angesichts der Proteste im Land begann Chinas Null-Covid-Politik in den vergangenen Tagen zu bröckeln. Nun lockert die Volksrepublik die Coronaregeln deutlich: Der Staatsrat verkündete in Peking in einem neuen Zehn-Punkte-Plan Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns.

Die nationale Gesundheitsbehörde teilt mit, dass etwa infizierte Menschen ohne oder nur mit leichten Symptomen in Heimquarantäne bleiben können. Zudem will das Land den Umfang und die Häufigkeit von Coronatests reduzieren. Ein deutliches Zeichen, dass China seine Bevölkerung auf ein Leben mit dem Virus vorbereitet.

„Asymptomatische Personen und milde Fälle können zu Hause isoliert werden, während die Gesundheitsüberwachung verstärkt wird, und sie können rechtzeitig zur Behandlung in ausgewiesene Krankenhäuser verlegt werden, wenn sich ihr Zustand verschlechtert“, so die Gesundheitsbehörde NHC.

Die neuen Regeln sehen außerdem vor, dass Gebiete wie Stadtteile, Gemeinden und Straßen nicht willkürlich abgeriegelt werden dürfen. Abriegelungen sollen sich auf Hausetagen oder Gebäude beschränken. Der Status von Hochrisikogebieten soll schneller wieder aufgehoben werden können als bisher. Außerdem sollen vor allem ältere Menschen schneller gegen Covid-19 geimpft werden.

China lockert Corona-Regeln

Aus Protest gegen die rigorosen Maßnahmen der Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und ständige Kontrolle über Corona-Apps waren Ende November in mehreren Städten der Volksrepublik Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen.

In Peking wurde dabei „Hebt den Lockdown auf“ und „Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit“ gerufen. Es waren die größten Proteste in China seit der Demokratiebewegung, die das Militär 1989 blutig niedergeschlagen hatte. (mp/afp)