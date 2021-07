Nach Enthüllungsbuch von Ex-Sicherheitsberater: Auch Trumps Nichte will auspacken

Washington –

Erst der Ex-Sicherheitsberater, jetzt die eigene Familie: Gegen US-Präsident Donald Trump wird scharf geschossen – und das von allen Seiten. Nach Ex-Sicherheitsberater Michael Bolton droht nun auch Trump-Nichte Mary damit, ihre Wahrheit über den mächtigen Onkel zu erzählen. Und die dürfte – nach der bisherigen Ankündigung – alles andere als wohlwollend ausfallen.

„Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf“: Schon der Titel des Buches, das am 28. Juli erscheinen soll, verspricht nichts Gutes – und für den Präsidenten eine gehörige Abreibung.

Mary L. Trumps Buch könnte zum Bestseller werden. Verlag Simon and Schuster Foto:

Laut dem Verlag „Simon &Schuster“ will die Trump-Nichte in dem 240 Seiten langen Werk erläutern, wie ihr Onkel Donald Trump „der Mann wurde, der jetzt die Gesundheit der Welt, die wirtschaftliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht“.

Im Buch von Mary Trump sollen Details zur Trump-Familiengeschichte stehen

Die promovierte Psychologin ist offenbar wild entschlossen, der Welt alles über den US-Präsidenten zu erzählen. So erklärte der Verleger auf seiner Website weiter: Mary sei das einzige Mitglied der Familie, „das willens ist, die Wahrheit über eine der mächtigsten und kaputtesten Familien der Welt preiszugeben“.

So soll es vor allem um die Familienstrukturen der Trumps gehen: Die 55-Jährige will demnach Details zur „eigenartigen und schädlichen Beziehung“ zwischen Immobilienmogul Fred Trump, dem Vater des Präsidenten, und seinen beiden ältesten Söhnen Fred jr. und Donald offenlegen.

Der 1981 verstorbene Fred jr. war der Vater von Mary. So werde im Bezug auf die Familiengeschichte in dem Buch „ein Albtraum an Traumata, destruktiven Beziehungen und eine tragische Kombination aus Vernachlässigung und Misshandlung“ geschildert.

Trumps Bruder Robert will die Buch-Veröffentlichung verhindern

Ob das Buch tatsächlich erscheint, ist jedoch fraglich: Donald Trumps jüngerer Bruder Robert will Medienberichten zufolge die geplante Veröffentlichung des Buches vor Gericht stoppen.

Wie die „New York Times“ und CNN am Dienstagabend unter Berufung auf die Klageschrift berichteten, beantragte Robert Trump vor einem auf Nachlassfragen spezialisierten Gericht im New Yorker Stadtbezirk Queens eine einstweilige Verfügung.

Begründung: Mary Trump verstoße mit dem Buch gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die im Zusammenhang mit der Nachlassregelung ihres Großvaters, des Vaters des Präsidenten, geschlossen worden sei. Der Präsident selbst bezeichnete die Buch-Pläne seiner Nichte als rechtswidrig und sagte dem Nachrichtenportal Axios: „Es ist ihr nicht erlaubt, ein Buch zu schreiben.“ (dpa/alp)