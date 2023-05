Nach Aufmarsch bei Russen-Feier: NRW feuert Schröder-Gattin

Aufreibende Zeiten im Hause Schröder: Altkanzler Gerhard (79) durfte am Montag einen juristischen Erfolg gegen seine Gegner:innen in der SPD bejubeln. Für Gattin So-yeon (55) endete der Auftakt in die Woche dagegen deutlich weniger erfreulich – nämlich mit einer fristlosen Kündigung.

So-yeon Schröder-Kim ist als Lobbyistin nicht mehr tragbar, findet das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalens. Die 55-Jährige war im Auftrag der landeseigenen Gesellschaft „NRW.Global Business“ unterwegs, um in ihrem Heimatland Südkorea Werbung für das Bundesland zu machen.

NRW-Ministerium wirft So-yeon Schröder-Kim raus

Doch damit ist jetzt Schluss. „Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt, und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.GlobalBusiness fristlos beendet“, sagte eine Sprecherin von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Das Ehepaar Schröder hatte vor wenigen Tagen an einer Feier in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen – neben anderen Politiker:innen wie dem AfD-Chef Tino Chrupalla (48), dessen Vorgänger Alexander Gauland (82) oder dem Ex-Linken-Boss Klaus Ernst (68).

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz Freundschaft mit Putin: Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben

„Es gab mehrere Hinweise durch die NRW.Global Business gegenüber Frau Schröder-Kim, dass Repräsentantinnen und Repräsentanten sich in der Öffentlichkeit bei politisch sensiblen Themen, insbesondere bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, nicht äußern sollten“, sagte die Sprecherin weiter.

Ob das Dienstverhältnis beendet werden dürfe, sei zuvor juristisch geprüft worden.