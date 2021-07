Mit Justin Timberlake und Tom Hanks: Biden-Team plant Mega-Spektakel zur Amtseinführung

Washington –

Es soll ein Mega-Spektakel werden: Weil wegen der Corona-Pandemie eine traditionelle Amtseinführung mit zehntausenden Besuchern in der US-Hauptstadt nicht möglich sein wird, plant das Team des künftigen Präsidenten Joe Biden ein Alternativprogramm. Und das hat es in sich!

Mit großen Stars wartet eine TV-Sondersendung zur Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden am 20. Januar auf. Hollywood-Schauspieler Tom Hanks (64, „Forrest Gump“) werde das TV-Special „Celebrating America“ (Wir feiern Amerika) moderieren, gab das für die Amtseinführung zuständige Komitee am Mittwochabend (Ortszeit) bei Instagram bekannt. Die Sendung wird demnach ab 20.30 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr MEZ) – nach der Vereidigung Bidens und dessen Vize Kamala Harris – ausgestrahlt.

„Celebrating America“: Biden-Team plant Mega-Spektakel zur Amtseinführung

Es seien Auftritte von Stars wie US-Sängerin Demi Lovato (28, „Échame la culpa“), Rockstar Jon Bon Jovi (58) sowie Justin Timberlake (39) geplant. Der US-Schauspieler und Sänger („Cry Me A River“) wollte den Anlass nutzen, seinen neuen Song „Better Days“ vorzustellen. Diesen habe er gemeinsam mit dem Musiker Ant Clemons während des Lockdowns geschrieben, schrieb Timberlake bei Instagram. „Dieser Song war unser Weg, unser Möglichstes zu tun, um alle zu ermutigen, hoffnungsfroh zu bleiben.“

Doch damit nicht genug an großen Stars: Lady Gaga wird die US-Nationalhymne „Star Spangled Banner“ singen, teilte das für die Zeremonie zuständige Komitee am Donnerstag mit.

Die 34-Jährige („Poker Face“) hatte Biden bereits mit einem Auftritt zum Abschluss seiner Wahlkampagne unterstützt. Und auch die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (51) werde auftreten.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturer Noch-Präsident bricht mit Tradition: Trump will Vereidigung Bidens schwänzen

Die Amtseinführung Bidens am Kapitol in der US-Hauptstadt Washington soll angesichts der Corona-Pandemie ohne das sonst übliche Massenpublikum stattfinden. Zudem gelten nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. „Das Programm wird die Stärke unserer Demokratie hervorheben ebenso wie unsere Fähigkeit, in schwierigen Zeiten zusammenzukommen und stärker denn je aus ihnen hervorzugehen“, hieß es in der Ankündigung der Sendung. (mik/dpa)