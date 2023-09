Mit Augenklappe und Schrammen: Olaf Scholz zeigt sich nach Sportunfall

Ein bisschen Fluch der Karibik im Kanzleramt: Der Bundeskanzler trägt jetzt Augenklappe! Auf X, ehemals Twitter, hat sich Olaf Scholz mit bedecktem Augen und Schrammen gezeigt. Nicht ganz so schöner Hintergrund des Piraten-Looks: Scholz hat sich beim Joggen verletzt. Aber immerhin witzelte der Kanzler schon wieder.

„Wer den Schaden hat …“, schreibt Scholz zu dem Bild und spielt darauf an, dass sich der Spott über seine Augenklappe wohl von selbst einstellen dürfte. Er sei gespannt auf die Memes – und nahm sich damit selbst etwas auf die Schippe. Das Bild sähe ohnehin schlimmer aus, als es ist, so der Kanzler.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Olaf Scholz verletzte sich beim Joggen

Scholz war vergangene Woche beim Joggen gestürzt und hatte sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung am Wochenende mit. Dass der Unfall nicht so ohne war, ist auch auf dem Foto zu sehen. Hinter der Augenklappe des Kanzlers sind blutige Schrammen zu sehen.

Aufgrund des Sturzes musste Scholz seine Termine am Sonntag in Hessen absagen. Allerdings will er diese Woche bereits wieder Termine wahrnehmen, hieß es aus dem Kanzler. Ob als Piraten-Kanzler oder schon wieder mit voller Sicht, bleibt abzuwarten. (alp)