FDP-Beben: Generalsekretär Bijan Djir-Sarai tritt zurück!

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gibt seinen Posten ab.

Djir-Sarai ziehe mit seinem Rücktritt Konsequenzen aus der Affäre um das parteiinterne „D-Day-Papier“ zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition, verlautete am Freitag aus der Parteiführung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Um 11.30 Uhr will Djir-Sarai dazu eine Erklärung in Berlin abgeben. Zuvor hatte der „Spiegel“ über Djir-Sarais Rücktritt berichtet.

Der Druck auf Bijan Djir-Sarai war in der Debatte um das Strategiepapier zuletzt gewachsen. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, hatte seinen Rücktritt gefordert. (afp/mp)