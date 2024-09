„Massive“ Drohnenattacke: Ukraine greift Russland an – Ziele in Moskau getroffen

Russland hat in der Nacht nach eigenen Angaben 158 ukrainische Drohnen abgeschossen – einige davon über der Hauptstadt Moskau.

Das Verteidigungsministerium teilte am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit, die Drohnen seien über insgesamt 15 russischen Regionen abgefangen worden, zwei von ihnen über Moskau. Mit 122 Drohnen seien die meisten über den westrussischen Regionen Kursk, Brjansk, Woronesch und Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgeschossen worden.

Gouverneur spricht von „massivem“ Drohnenangriff

Der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomas, hatte zuvor von einem „massiven“ Drohnenangriff gesprochen. „Unsere Verteidiger wehren einen versuchten massiven Drohnenangriff auf das Territorium der Region Brjansk ab“, erklärte Bogomas auf Telegram. Mindestens 26 Drohnen seien vom russischen Militär „identifiziert und zerstört“ worden.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gab an, die russischen Streitkräfte hätten in der Nacht fünf in Richtung der Hauptstadt gestartete Drohnen abgewehrt. Berichten zufolge wurden ein Kohlekraftwerk in der Nähe von Moskau und eine Ölraffinerie im Moskauer Stadtgebiet getroffen.

Drohnen zielten auf russisches Kohlekraftwerk

Ein Beamter aus der Region Moskau sagte, das Ziel von drei Drohnen sei das Kohlekraftwerk Kaschira gewesen. Es habe weder Opfer noch Schäden gegeben, sagte er. Auch die Stromversorgung sei nicht beeinträchtigt. Russische Nachrichtenagenturen berichteten zudem von einem Brand in einer Ölraffinerie im Moskauer Bezirk Kapotnija. Bürgermeister Sobjanin erklärte allerdings, es habe „keine Schäden oder Opfer“ gegeben.

Auch über den Grenzregionen Belgorod und Woronesch sowie den weiter von der Ukraine entfernt gelegenen Regionen Lipezk und Rjasan wurden nach Behördenangaben Drohnen abgeschossen. Belgorods Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärte, an drei Wohngebäuden in Belgorod seien Fenster zersprungen.

Auf einem Privatgrundstück sei ein Wirtschaftsgebäude vollständig zerstört worden. In der westlichen Region Orjol wurde dem Regionalgouverneur zufolge eine Drohne abgefangen. (dpa/mp)