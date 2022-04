Schwesig räumt persönliche Fehler bei Nord Stream 2 ein

Bis vor wenigen Wochen hatte sie das Vorhaben noch vehement verteidigt – nun die Kehrtwende. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) räumt mit Blick auf die Gas-Pipeline Nord Stream 2 persönliche Fehler ein – und sieht auch nach einem Ende des Ukraine-Kriegs kaum Spielraum für Beziehungen zu Russland unter Präsident Wladimir Putin.

Nord Stream 2 sei eine Entscheidung auf Bundesebene gewesen, durch die Röhre sei kein Gas geflossen und damit auch kein Geld verdient worden, sagt die SPD-Politikerin im ZDF-Morgenmagazin.

Manuela Schwesig räumt Fehler bei Nord Stream 2 ein

„Da hat Putin jetzt viel Geld in der Ostsee versenkt. Dennoch war das Festhalten an Nord Stream mit dem Blick von heute ein Fehler, den auch wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, den auch ich gemacht habe.“

Auf die Frage, wie Beziehungen zu Russland nach einem Ende des Krieges aussehen könnten, sagt Schwesig, dass diese unter einer Regierung Putins kaum vorstellbar seien. Mecklenburg-Vorpommern habe die diplomatischen Kontakte zu seiner Partnerregion in Russland abgebrochen, sowohl wirtschaftlich, wissenschaftlich als auch kulturell. (alp)