Machtkämpfe im Kreml: Verliert Putin langsam die Kontrolle?

Wladimir Putin hat alles unter Kontrolle – dieses Bild zeichnet die russische Propaganda vom Kreml-Herrscher. Doch die Zeichen mehren sich, dass der Kriegsherr immer mehr Unterstützung verliert – bei den Eliten ebenso wie bei den Soldaten.

Ausgerechnet Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, bestätigte nun einen Machtkampf im Kreml. Auf einer Podiumsdiskussion der „Noworossija“-Bewegung gab sie zu, dass es im inneren Zirkel des Kremls zu Machtkämpfen gekommen ist. Genau diese „Kämpfe“ von nicht näher benannten „Eliten“ verhinderten eine einheitliche „Informationspolitik“ des Kreml, so Sacharowa.

Russland: Sprecherin bestätigt Machtkampf im Kreml

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Imago Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Tatsächlich ist es auffällig, dass teils harsche Kritik an Putin in Russland öffentlich wird. So hatte beispielsweise der Ultranationalist Igor Girkin Putins Rede zur Lage der Nation ungestraft „Blabla“ nennen dürfen und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin untergräbt regelmäßig Putins Autorität, indem er die Armeeführung angreift.

Aber auch in der russischen Armee scheint es inzwischen zu rumoren. In einem neuen Video sind vermummte Soldaten zu sehen, die Putin u.a. auffordern, sich um die Probleme der Armee „nicht auf dem Papier, sondern vor Ort“ zu kümmern. Putin hat das Kampfgebiet bis heute nicht besucht.

In einem anderen Video ist zu sehen, wie Soldaten ihren Kommandeur umzingeln und mit Revolte drohen. „Sie können uns alle einsperren! Wie viele Jahre? Fünf, sieben, zehn? Das ist uns scheißegal“, ruft einer der Soldaten. (cmb)