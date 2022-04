LoKarlVerbot: Besitzer genervt – Lauterbach wird von Café abgewiesen

Hier kommst du nicht rein! Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist als Corona-Mahner der Nation bekannt – und polarisiert in dieser Rolle seit Pandemie-Beginn. Wie der Politiker nun selbst erzählt, ist er auch in seinem Alltag mit Menschen konfrontiert, die genervt von ihm sind – zuletzt wollten ihn ein Café-Betreiber nicht reinlassen.

Den Impf- und Personalausweis vorzuzeigen, ist mittlerweile zur Routine geworden, wenn man ein Café oder Restaurant betritt. Kann man nichts vorlegen, heißt es: Draußen bleiben. Zuletzt bekam auch Gesundheitsminister Lauterbach diese Ansage – doch nicht, weil er sich nicht ausweisen konnte, sondern weil er Karl Lauterbach ist.

Karl Lauterbach wird in Café abgewiesen

Der Politiker erzählte die Anekdote selbst in einem Online-Interview mit der Funke Mediengruppe. Darin sagt der SPD-Mann: „Ich bin selbst letztens in einem Cafe abgewiesen worden. Nicht weil ich kein Impfzertifikat habe, sondern weil man mich nicht als Gast haben wollte.“ Das Video ging viral, es entstand der Twitter-Hashtag #LoKarlVerbot. Inzwischen gibt es zahlreiche Kommentare und Äußerungen zu dem Hashtag.

Viele Nutzer:innen sprechen sich ebenfalls für ein „LoKarlVerbot“ aus – und wollen den Minister nicht im Restaurant sehen. So heißt es von den Lauterbach-Kritiker:innen: „Wir sollten in Deutschland mehr #LoKarlVerbot wagen!“ oder „Das ganze Land möchte wissen: Welche coole Sau hat dem Panikspreader Karl Lauterbach die Kneipentür gezeigt? Gibt es schon unbestätigte Gerüchte, wo das war? #LoKarlverbot.“

Doch es gibt auch Menschen, die sich auf die Seite des 59-Jährigen schlagen: „Wie sich all die Narren hier freuen, dass Lauterbach in einem Lokal abgewiesen wurde. Zeigt, dass man selbst im Leben nicht wirklich was geschafft hat“, so eine Twitter-Nutzerin. Wo genau Lauterbach abgewiesen wurde, erzählt er nicht. Aber der Vorfall zeigt erneut: An ihm scheiden sich die Geister. (alp)