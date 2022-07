Lindner schreibt „Brandbrief“ an Lambrecht – Warum sprechen sie nicht einfach?

Im Moment vergeht kaum ein Tag ohne Lindner-Nachricht. Mehr Überstunden, weniger Leistungen für Langzeitarbeitslose oder die Hochzeit des FDP-Chefs auf Sylt – die Palette ist breit gefächert.

Nun berichtet der „Spiegel“ von einem „Brandbrief“, den der Finanzminister an Kollegin Christine Lambrecht (SPD) schrieb. Die Frage ist nur: Warum sprachen Christian Lindner und die Verteidigungsministerin nicht einfach miteinander?

Lindner: Keine Reformen, kein Geld!

Am 3. Juli schickte Lindner den Brief an Lambrecht und an Kanzler Olaf Scholz (SPD). Darin mahnt er „tiefgreifende und schnelle Reformen“ beim Kauf von Rüstungsgütern an. Und deutete laut „Spiegel“ an, dass nur dann Geld aus dem Finanzministerium fließen werde.

Lindner benennt offenbar die Pannen der vergangenen Jahre beim Einkauf und verlangt schnelle Besserung. Auch deswegen habe die FDP dem 100-Milliarden-Euro-Sonderetat zugestimmt. Mehr Geld und schnelle Reformen seien „zwei Seiten einer Medaille“.

Lesen sie auch: Lindners Radikal-Plan: Leistungen runter für Langzeitarbeitslose

Das Finanzministerium indes werde gerne „unterstützend“ agieren und „den Reformprozess konstruktiv begleiten“. Ob Lambrecht schon antwortete, ist indes nicht bekannt.