Lindner ledert gegen Scholz: „Warum so ein teurer Neubau?“

Immer wieder versichern sie in der Ampel öffentlich fast schon verzweifelt: Nein, nein, wir verstehen uns gut – wirklich! Und dann rummst es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kurz darauf wieder. Öffentlich.

Am Mittwochabend war es mal wieder Finanzminister Christian Lindner (FDP), der bei „Maischberger“ in der ARD Kanzler Olaf Scholz (SPD) anzählte. Der wolle einen absurd teuren Anbau am Kanzleramt in Auftrag geben, den Lindner persönlich „entbehrlich“ finde.

Lindner findet Neubau „entbehrlich“

„Ich glaube, dass wir für den Haushalt 2024 auch im Bereich der Regierung im engeren Sinne sparen müssen“, leitete Lindner seine „Attacke“ ein. Und dann wurde er sehr konkret: „Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Home-Office und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.“

777 Millionen Euro soll der geplante Anbau am Kanzleramt laut Plan tatsächlich kosten – das sind Elphi-Verhältnisse. Dass die öffentliche Schelte Scholz nicht freut, wusste Lindner genau: „Ich glaube, der wird missvergnügt sein, dass ich das hier vorgeschlagen habe. Aber das ist mein Job“, feixte er bei „Maischberger“. (km)