Lindner fordert mehr Überstunden

Die Kriegsfolgen belasten auch unsere Wirtschaft. Wie damit umgegangen werden soll, darüber klaffen die Meinungen auseinander – auch in der Ampel-Koalition. Finanzminister Christian Lindner ließ nun mit einer neuen Idee aufhorchen: Unter anderem findet der FDP-Chef, Menschen sollten mehr arbeiten.

Einen „Kriegssoli“ werde es mit ihm nicht geben, so Lindner. „Was wir jetzt brauchen, sind mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern.“

Lindner: Einen „Kriegssoli“ wird’s mit mir nicht geben

Ganz klar: Einen Kriegssoli wird es mit mir nicht geben. Wir sind in einer fragilen Lage. Was wir jetzt brauchen sind mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern. Steuererhöhungen würden die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren. CL — Christian Lindner (@c_lindner) June 24, 2022

Einen „Kriegssoli“, also eine Sonderabgabe per Steuer, hatte der grüne Finanzminister von Baden-Württemberg, Danyal Bayaz, zuvor vorgeschlagen. Die Ampel habe Steuer-Erhöhungen zwar ausgeschlossen, aber nach der aktuellen Krise müsse die Frage beantwortet werden, wie Hilfspakete & Co. bezahlt werden können.

„Der Arbeitskräftemangel wird nicht durch mehr Überstunden gelöst“, erwiderte darauf etwa Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Und aus der SPD hieß es, Überstunden würden derzeit nicht diskutiert. (km)