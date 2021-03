Landtagswahlen live: CDU-Schlappe, Grüne auf Erfolgskurs: Die Ergebnisse im Überblick

Mainz/Stuttgart -

Jetzt hat das Superwahljahr richtig begonnen: In zwei Bundesländern wurde heute eine neue Landesregierung gewählt! Laut den Prognosen kann die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz weitermachen, in Baden-Württemberg sind die Grünen mit Abstand stärkste Kraft – und könnten mit der CDU, in einer Ampel oder, je nach Prognose, sogar als Grün-Rot regieren. Die CDU rutscht dagegen deutlich ab und kassiert eine historische Pleite.

Alle Entwicklungen zu den beiden Landtagswahlen lesen Sie hier im DPA-Liveticker:









Rheinland-Pfalz: Malu Dreyer (SPD) will weiter regieren

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte sich am Sonntagvormittag bei der Stimmabgabe in ihrer Heimatstadt Trier zuversichtlich. „Aber man wird es erst heute Abend genau wissen.“ Es gebe keine Wechselstimmung.



Letzte Umfragen sahen die SPD vor den Christdemokraten mit deren Spitzenkandidat Christian Baldauf. Dreyer ist seit 2013 Regierungschefin, die vergangenen fünf Jahre führte sie die einzige Ampel-Koalition in einem deutschen Flächenland an.

Baden-Württemberg: Grüne werden wohl stärkste Kraft

In Baden-Württemberg ging Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zusammen mit seiner Ehefrau Gerlinde am Vormittag in Laiz im Kreis Sigmaringen wählen. Nach Umfragen dürften die Grünen wie 2016 stärkste Kraft werden. Kretschmann hatte offen gelassen, mit wem er koalieren will, die Regierung müsse allerdings stabil und verlässlich arbeiten können.

Auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden die Landesparlamente in diesem Jahr neu gewählt. Zudem findet am 26. September die Bundestagswahl statt. (dpa/ncd)