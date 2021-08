Drastische Worte aus Wien: Nach Meinung von Kanzler Sebastian Kurz soll Österreich keine weiteren Menschen aus Afghanistan aufnehmen – „sondern ganz im Gegenteil“. Kurz spricht in einem TV-Interview von einer „besonders schwierigen Integration“ von Afghanen.

Menschen fliehen verzweifelt und voller Panik in diesen Tagen vor den radikal islamistischen Taliban in Afghanistan – oder versuchen es. Doch Schutz werden sie in Österreich nicht finden. „Das wird es unter meiner Kanzlerschaft nicht geben“, so die klaren Worte von Kurz. Ich bin nicht der Meinung, dass wir in Österreich mehr Menschen aufnehmen sollten, sondern ganz im Gegenteil“, sagte der Kanzler im Sommergespräch mit dem Fernsehsender „Puls 4“.

Sebastian Kurz: Afghanen besonders schwer zu integrieren

Österreich habe bereits früher einen unverhältnismäßig großen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan geleistet, sagte der ÖVP-Politiker weiter. In einer Statistik des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR werden Österreich mehr als 40.000 afghanische Flüchtlinge zugerechnet – die zweithöchste Zahl in Europa nach Deutschland mit 148.000. Kurz verwies zudem auf die angeblich „besonders schwierige Integration“ von Afghanen. „Menschen aufzunehmen, die man dann nicht integrieren kann, das ist ein Riesenproblem für uns als Land.“

Sebastian Kurz: Afghanische Nachbarländer sollen Menschen aufnehmen

Kurz sagte weiter, dass es offensichtlich sei, dass die Taliban grausam und die Lebensbedingungen in Afghanistan furchtbar seien. Der Regierungschef plädierte deshalb dafür, dass die internationale Gemeinschaft alles dafür tun müsse, um die Situation im Krisenland zu verbessern. Allerdings: Österreich müsse sich eingestehen, dass vieles in fremden Händen liege. „Es ist nicht alles in unserer Macht“, so Kurz.

Er wiederholte erneut den Vorschlag, dass Menschen aus Afghanistan in benachbarten Ländern geholfen werden sollte, vor allem in Turkmenistan und Usbekistan. So solle die EU Länder in der Region in dieser Hinsicht unterstützen. (alp)