Julia Klöckner fischt am rechten Rand – Kritik daran ist für sie „infam“

Ist die CDU eine „demokratische AfD“? So könnte man zumindest ein Zitat von Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner interpretieren, das am Donnerstagmorgen bei Instagram gepostet und schnell wieder gelöscht wurde. Kritik an dem Vorgang wies sie entschieden als „infam“ zurück.

Die Ex-Landwirtschaftsministerin und Bundestagsabgeordnete teilte am Donnerstagmorgen einen Beitrag bei Instagram mit einem Zitat: „Für das, was Ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative: die CDU“. Schnell wurde der Beitrag wieder entfernt, doch Screenshots machten im Netz schnell die Runde.

Auf dem sozialen Netzwerk „X“ (früher Twitter) teilte Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und Grünen-Mitglied, einen Screenshot des Beitrages und fragte satirisch: „Ist das echt ????“. Der Post erreichte über 144.000 Aufrufe und erhielt hunderte Kommentare.

Klöckner: „Dass Linke mir unterstellen, wir wollten mit der AfD koalieren, ist infam“

Prompt folgte eine neue Version des Beitrages bei Instagram, in welchem die Politikerin betont: „Wir wehren uns gegen die, die unsere Demokratie in Frage stellen“. In der Beschreibung des Beitrages schreibt sie: „Ich habe die Kachel klarer formuliert. Dass AfDler mich beschimpfen, bin ich gewohnt. Dass Linke mir unterstellen, wir wollten mit der AfD koalieren, ist infam“.

Ein Sprecher Klöckners bestätigt dem Online-Magazin „Spiegel“ den Vorgang des Löschens und fügt hinzu, „linke Gruppen“ hätten bewusst den Beitrag „uminterpretiert“, um eine Nähe zur AfD zu erzeugen.

In ihrem aktualisierten Beitrag stellt Klöckner zudem klar, die AfD würde unser demokratisches System nicht nur „lächerlich machen, sondern auch zersetzen wollen“ und „Wer auf die Unterstützung von Russland und China setzt, dem liege das eigene Vaterland und seine Bürger eben nicht am Herzen“.