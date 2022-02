Ex-AfD-Chef Meuthen: Gründet er eine neue Partei?

Eine Hobbyhistoriker-Binsenweisheit ist ja die, dass Geschichte sich stets wiederhole. Im Falle der AfD stimmt das in erschreckender Weise. Bernd Lucke, Frauke Petry, Jörg Meuthen – die Parteiführungen wurden stets von (vermeintlich) noch weiter rechts stehenden Emporkömmlingen aus der Partei gedrängt. Und nach den Fehlversuchen der zuerst Genannten scheint nun auch Meuthen über die Gründung einer eigenen Partei nachzudenken. Zumindest könnte man das aus aktuellen Aussagen herauslesen.

„Ich plane, weiterhin politisch aktiv zu bleiben. Ich fühle mich zu jung und zu agil, um aus der Politik auszuscheiden“, sagte er dem Magazin „Cicero“. Er führe Gespräche mit Leuten, „die die Lücke zwischen einer nach links weggerutschten CDU und einer nach rechts weggerutschten AfD füllen können.“

Etwas Neues oder bereits Bestehendes als Alternative zur Alternative?

Auf Nachfrage, ob es um eine Partei-Gründung gehe, sagte Meuthen: „Es geht um eine bürgerlich-konservative, freiheitliche Partei. Also genau das, was im Moment in der Bundesrepublik fehlt.“ Auf das gescheiterte Projekt der „Blauen Partei“ von Ex-AfD-Chefin Petry oder die Partei LKR von Lucke angesprochen, sagte Meuthen, man müsse die Fehler, die andere gemacht hätten, ja nicht wiederholen. „Es ist auch grundsätzlich die Frage, ob man etwas Neues gründet oder auf etwas bereits Bestehendes setzt.“

Was könnte Meuthen meinen? Zuletzt war der aus der AfD ausgetretene Uwe Witt nach eigenen Angaben der Zentrumspartei beigetreten. Die Zentrumspartei entstand im 19. Jahrhundert als Interessenvertretung der katholischen Bevölkerung und spielte bis zur Weimarer Republik eine große Rolle. Das wäre doch mal was für Hobbyhistoriker. (km)