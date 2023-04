Steuererklärung veröffentlicht: So viel verdient US-Präsident Biden

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben ihre Steuererklärungen für das Jahr 2022 veröffentlicht – die beiden Spitzenpolitiker verdienten im vergangenen Jahr jeweils mehrere Hundert Tausend Dollar.

Das Ehepaar Biden hatte demnach im vergangenen Jahr ein zu versteuerndes Einkommen von 534.912 US-Dollar (rund 488.000 Euro). Darauf zahlten die Bidens knapp 170.000 Dollar Steuern. Vor steuerwirksamen Abschreibungen lag das Einkommen des Ehepaars laut dem Dokument bei knapp 580.000 Dollar. Harris und ihr Mann Doug Emhoff zahlten auf ein Gesamteinkommen von gut 456.000 Dollar rund 120.000 Dollar Steuern.

Die Steuererklärung von US-Präsidenten ist spätestens seit Bidens Amtsvorgänger Donald Trump ein Politikum. Jahrelang hatte sich Trump gegen die Herausgabe seiner Steuererunterlagen gewehrt und war sogar bis vor den Obersten Gerichtshof der USA gezogen, um eine Herausgabe zu verhindern. Am Ende unterlag er jedoch und der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte Trumps Steuererklärungen der Jahre 2015 bis 2020.

Donald Trump (r), ehemaliger Präsident der USA, winkt, während er den Trump Tower in New York verlässt. Ex-Präsident Trump ist vergangene Woche in New York zu seinen Geschäftspraktiken befragt worden. (Archivbild) dpa/AP | Yuki Iwamura