Irak: US-Militär beginnt weiteren Gegenangriff auf proiranische Milizen

Das US-Militär hat im Irak mit einem weiteren Gegenangriff auf eine Attacke proiranischer Milizen reagiert. Es ist der bereits zweite Gegenschlag innerhalb kurzer Zeit.

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) seien Angriffe auf zwei Einrichtungen im Irak verübt worden, teilte das Regionalkommando der US-amerikanischen Streitkräfte (Centcom) mit.

Washington: Streitkräfte reagieren auf Angriffe auf Basen in Irak

Zuvor hatten proiranische Milizen mit einer ballistischen Kurzstreckenrakete den von den USA genutzten Luftwaffenstützpunkt Al Asad im Irak angegriffen. Das US-Militär hatte bereits unmittelbar nach dem Angriff mit einem Militärflugzeug ein Fahrzeug der Milizen angegriffen.

Trümmerteile liegen 2020 nach einem Angriff auf die Al-Asad-Basis herum. Der Stützpunkt ist immer wieder das Ziel von Raketenangriffen. picture alliance/dpa/AP | Qassim Abdul-Zahra Trümmerteile liegen 2020 nach einem Angriff auf die Al-Asad-Basis herum. Der Stützpunkt ist immer wieder das Ziel von Raketenangriffen.

Das Pentagon zählt seit Mitte Oktober 66 Angriffe proiranischer Milizen auf US-Militärstützpunkte, davon 32 im Irak und 34 in Syrien. In Syrien reagierten die Amerikaner bereits mit Angriffen im Osten des Landes.

Wegen des Gaza-Kriegs, der mit dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober begonnen hatte, ist die Sicherheitslage in der gesamten Region angespannt. Dabei stehen die Truppen der USA – des wichtigsten Verbündeten Israels – auch im Visier proiranischer Milizen. Der Iran will mit ihnen eine „Achse des Widerstands“ gegen Israel schaffen. (dpa/mp)