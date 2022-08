In diesem Land gibt es ab heute Tampons & Co. für lau

Ob Tampons, Binden oder Menstruations-Tassen – im Laufe ihres Lebens müssen Frauen ordentlich viel Geld für Menstruations-Artikel ausgeben. Ein Problem, mit dem sich die meisten Männer vermutlich gar nicht erst befassen. Schottland geht nun einen einzigartigen Schritt.

Die Entscheidung war grundsätzlich bereits vor knapp zwei Jahren im schottischen Parlament gefallen. Ab Montag ist es nun so weit: Tampons & Co. gibt es im Norden der britischen Insel ab sofort für lau in öffentlichen Gebäuden.

Schottische Regierung: „Grundlegend für Gleichheit und Würde“

„Grundlegend für Gleichheit und Würde“ sei der Gratis-Zugang, sagte die Ministerin für soziale Gerechtigkeit, Shona Robinson. „Wir sind stolz, die erste nationale Regierung zu sein, die einen solchen Schritt geht.“

Für Schülerinnen und Studentinnen waren sogenannte Hygieneartikel bereits kostenfrei. Im November 2020 hatte das schottische Regionalparlament dafür gestimmt, die Praxis auf alle Frauen auszuweiten. In öffentlichen Gebäuden werden die Produkte nun kostenfrei bereitstehen. (km)