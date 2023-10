„Auf dem Weg zur Befreiung“: Israel mit Raketen beschossen – Hisbollah bekennt sich

Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah hat die Verantwortung für den Raketenbeschuss von durch Israel besetzte Gebiete übernommen. „Auf dem Weg zur Befreiung dessen, was von unserem besetzten libanesischen Land übrig geblieben ist“, hieß es in einer Erklärung der eng mit dem Iran verbündeten Hisbollah am Sonntag.

Die Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon, Unifil, bestätigte, dass mehrere Raketen aus dem Südosten Libanons auf das von Israel besetzte Gebiet abgefeuert wurden. Die israelische Artillerie erwiderte nach Angaben eines Sprechers die Angriffe.

Angriff auf israelische Gebiete: „Solidarität mit Palästina“

In „Solidarität mit dem siegreichen palästinensischen Widerstand und dem Kampf des palästinensischen Volkes“ habe eine Brigade der Hisbollah am Sonntagmorgen drei Flächen der „zionistischen Besatzung“ im Gebiet der Schebaa-Farmen angegriffen, so die Hisbollah. Die sogenannten Schebaa-Farmen gehören nach Auffassung der UN zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten. Syrien und einigen Parteien im Libanon sehen das Gebiet jedoch als libanesisches Territorium an.

כוחות ארטילריים של צה"ל תוקפים כעת באש ארטילריה את המרחב בלבנון ממנו בוצע ירי לפני דקות אחדות לשטח ישראל.



צה"ל ערוך לתרחישים בכלל הגזרות, וימשיך להגן על ביטחון תושבי מדינת ישראל. — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 8, 2023

Unter anderem sei eine Radaranlage mit einer großen Zahl von Artilleriegranaten und Lenkraketen direkt beschossen worden, teilte die Hisbollah mit. Im Gegenzug griff Artillerie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) das Gebiet an, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet.

Unterdessen setzte das israelische Militär seine massiven Luftschläge im Gazastreifen fort, nachdem die islamistische Hamas von dort aus am Samstag überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen hatte. Bislang kamen auf beiden Seiten Hunderte von Menschen ums Leben. (dpa/mp)