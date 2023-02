Noch nie gab es weltweit in so kurzer Zeit so krasse Infektionszahlen: Omikron frisst sich weiter rasend schnell durch die Bevölkerung – und wird früher oder später fast jeden erwischen, sagt der US-Corona-Experte Anthony Fauci. Ein Szenario, dass auch hierzulande eintreffen wird, sind sich Experten einig. Dabei ist das nicht etwa ein Schicksal, das unausweichlich gewesen wäre, sagt die Hamburger Politik-Expertin Prof. Dr. Elvira Rosert. Sie klagt an: Wir haben nie wirklich versucht, Corona einzudämmen – im Gegenteil.

Noch nie gab es weltweit in so kurzer Zeit so krasse Infektionszahlen: Omikron frisst sich weiter rasend schnell durch die Bevölkerung – und wird früher oder später fast jeden erwischen, sagt der US-Corona-Experte Anthony Fauci. Ein Szenario, dass auch hierzulande eintreffen wird, sind sich Experten einig. Dabei ist das nicht etwa ein Schicksal, das unausweichlich gewesen wäre, sagt die Hamburger Politik-Expertin Prof. Dr. Elvira Rosert. Sie klagt an: Wir haben nie wirklich versucht, Corona einzudämmen – im Gegenteil.

MOPO: Frau Rosert, Anthony Fauci hat kürzlich mit einer Einschätzung für Wirbel gesorgt, wonach Omikron derart ansteckend ist, dass sich vermutlich fast alle damit infizieren werden. Wie sehen Sie das?

Elvira Rosert: Das Virus wird vielleicht nicht jeden, aber doch sehr viele finden. Das Problem: Darunter leider auch viele, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft sind – etwa weil es für sie keinen zugelassenen Impfstoff gibt (wie für die Altersgruppe der Unter-Fünfjährigen) oder weil sie aufgrund von Vorerkrankungen keinen ausreichenden Immunschutz aufbauen können.

Elvira Rosert ist Juniorprofessorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Sie arbeitet mit anderen Wissenschaftler:innen an der No-Covid-Strategie für Deutschland und Europa. Uni Hamburg Elvira Rosert ist Juniorprofessorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Sie arbeitet mit anderen Wissenschaftler:innen an der No-Covid-Strategie für Deutschland und Europa.

Also liegt Fauci mit seiner Prognose vermutlich auch für Deutschland richtig?

Was wie eine virologische Prognose klingt, ist vielmehr eine politische Entscheidung. Deutschland hat in den vergangenen Jahren, ebenso wie die meisten anderen Länder, immer nur das Ziel verfolgt, die jeweils aktuelle Welle zu brechen. Das Ziel, die Infektionszahlen dauerhaft niedrig zu halten, bestand nie.

Hamburger Expertin: Wir haben nie versucht, die Pandemie einzudämmen – im Gegenteil!

Wie meinen Sie das?

Als alle Instrumente, die für die Vermeidung von Infektionen notwendig sind – Wissen, gute Masken, Schnelltests, digitale Technologien wie Apps, Impfungen – vorhanden waren, hat man sie nicht genutzt, um die Pandemie einzudämmen. Sondern: Man hat genau das Gegenteil zugelassen – nämlich Infektionszahlen in ungesehenen Höhen. Der Umgang mit der Omikron-Variante ist eine konsequente Fortsetzung einer Politik, die nur auf das Virus reagiert und nicht dem Prinzip der Prävention folgt.

Verstehe ich das richtig? Die Politik nimmt in Ihren Augen bewusst in Kauf, dass die Pandemie immer weiter läuft?

Statt zu versuchen, die Welle abzuflachen, werden Beschlüsse gefasst, die das Infektionsgeschenen weiter ankurbeln dürften. Denn wenn Kontakte von Infizierten nicht mehr verfolgt werden, wenn Quarantänen gar nicht verhängt oder verkürzt werden, Testpflichten gelockert und auch in solchen Fällen auf Schnelltests gesetzt wird, wenn eigentlich PCR-Tests notwendig wären – wenn also gar nicht das Ziel besteht, die Welle zu brechen und die Menschen gleichzeitig sehr viele Kontakte haben, weil sie müssen oder denken, es sei sicher, dann sehe ich nicht, wie man sich vor einer Ansteckung mit einem derart infektiösen Virus schützen könnte.

Kann man als Einzelne/r jetzt überhaupt noch etwas tun?

Man kann nur hoffen, dass der Immunschutz durch die Impfungen ausreicht und dafür gibt es zur Zeit ja viele positive Hinweise. Und es wäre gut, wenn alle anfangen, nicht nur ihr individuelles Risiko zu berücksichtigen, sondern sich grundsätzlich als Teil möglicher Infektionsketten zu sehen und alles daran zu setzen, das Virus nicht weiterzugeben.