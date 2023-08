Grüner Bundestagsabgeordneter bei Unfall schwer verletzt

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Gesundheitsexperte der Grünen werde im Krankenhaus behandelt und es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bundestagsfraktion am Samstag.

Der Unfall habe sich am Mittwoch bei Bauarbeiten an Dahmens Haus in Nordbrandenburg ereignet. Zuerst hatte der „Business Insider” berichtet. Die Sprecherin dementierte allerdings den Bericht, dass Dahmen von einem Dachbalken am Kopf getroffen worden sei.

„Er ist nicht von einem Dachbalken getroffen worden und hat keine Kopfverletzung erlitten”, sagte sie. Weiter wollte die Sprecherin sich zu dem Unfall nicht äußern. Der 41-jährige Dahmen aus dem Wahlkreis 138 (Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis) ist seit 2020 Abgeordneter im Bundestag. (dpa/mp)