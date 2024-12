Grüne haben offenbar das größte Wahlkampfbudget aller Parteien

Für den anstehenden Bundestagswahlkampf haben die Grünen nach aktuellem Stand ein so großes Wahlkampfbudget wie keine andere Partei.

Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“ am Mittwoch unter Berufung auf Anfragen an alle acht im Bundestag vertretenen Parteien. Die Grünen planen nach Angaben aus der Parteizentrale mit einem Wahlkampfbudget in der gleichen Größenordnung wie im vorherigen Wahljahr 2021, als es bei 19 Millionen Euro lag.

CDU noch noch ohne Beschluss zum Wahlkampfbudget

Überholt werden könnten die Grünen aber von der CDU, die nach Parteiangaben noch keinen Beschluss zum Wahlkampfbudget gefasst hat. Bei der Wahl 2021 hatte sie rund 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Deutlich weniger Geld hat demnach die SPD eingeplant. Die Partei erklärte ebenfalls gegenüber dem „Focus“, ein ähnliches Budget wie 2021 zur Verfügung zu haben. Damals betrug das Wahlkampfbudget nach Angaben eines Sprechers „rund 15 Millionen Euro“.

Die Linke erklärte, ein Budget von 6,8 Millionen Euro für den Wahlkampf zur Verfügung zu haben. Der Großteil werde in die Produktion von Plakaten investiert. Das neu gegründete „Bündnis Sahra Wagenknecht“ plant demnach nach eigenen Angaben „aktuell“ mit vier Millionen Euro.

CSU und FDP wollten laut „Focus“ keine konkreten Angaben zu ihren Wahlkampfbudgets machen. Die AfD habe die Anfrage unbeantwortet gelassen. (afp/mp)