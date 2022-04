In Europa herrscht Krieg – und die ganze Welt ist nach Einschätzung der Terroristen des sogenannten Islamischen Staats (IS) davon abgelenkt. Für die Kämpfer eine „Gelegenheit“ – vor allem, da sie aktuell auf Rache sinnen.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach dem Tod ihres ehemaligen Anführers Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi mit Vergeltung gedroht. „Im Vertrauen auf Gott kündigen wir einen gesegneten Feldzug an, um Rache zu nehmen“, kündigte die IS-Miliz am Sonntag in einer Audiobotschaft an. Der neue IS-Sprecher Abu Omar al-Muhadschir forderte die IS-Anhänger darin auch auf, wieder Anschläge in Europa zu verüben.

„Gelegenheit“ nutzen: IS ruft zu Anschlägen in Europa auf

Die IS-Anhänger sollten die „Gelegenheit“ nutzen, wenn „die Kreuzritter gegeneinander kämpfen“, sagte al-Muhadschir mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine.

Al-Kuraischi hatte sich nach Angaben der US-Regierung während eines US-Einsatzes im Nordwesten Syriens im Februar selbst in die Luft gesprengt. Im März bestätigte die IS-Miliz seinen Tod und den Tod ihres ehemaligen Sprechers Abu Hamsa al-Kuraischi. Zum neuen Anführer wurde Abu Hassan al-Haschimi al-Kuraischi ernannt.

Der IS hatte im Jahr 2014 weite Regionen des Irak und Syriens erobert. Nach dem militärischen Sieg einer US-geführten internationalen Koalition über das vom IS errichtete sogenannte Kalifat im Jahr 2016 blieb die Miliz in der Region aber weiter aktiv. Ein UN-Bericht kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass es im Irak und in Syrien noch rund 10.000 aktive IS-Kämpfer gibt. (mik/afp)