Flugzeugschaden auf dem Weg nach München: US-Außenminister muss umkehren

Auf dem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz musste die Maschine des US-Außenministers wegen eines „mechanischen Problems“ an Bord umdrehen. Ob Marco Rubio pünktlich zum Start der Konferenz ankommt, blieb zunächst offen.

Die Maschine sei gegen 22 Uhr Ortszeit (Donnerstag) sicher auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington wieder gelandet, berichteten US-Medien unter Berufung auf eine Sprecherin des US-Außenministeriums.

Sicherheitskonferenz: US-Außenminister muss umdrehen

„Der Minister beabsichtigt, seine Reise nach Deutschland und in den Nahen Osten mit einem anderen Flugzeug fortzusetzen“, zitierte der Sender CBS Sprecherin Tammy Bruce, die gemeinsam mit Rubio unterwegs sei. Rubio soll im Anschluss an die Münchner Sicherheitskonferenz vom 15. bis 18. Februar Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen.

Das könnte Sie auch interessieren: Amokfahrt in München: Was wir wissen und was nicht

Bei dem mechanischen Problem handele es sich um einen Sprung in der Windschutzscheibe der Maschine, meldete der Sender NBC unter Berufung auf die Sprecherin. Unklar blieb zunächst, wann genau Rubio in Deutschland ankommen werde. (dpa/mp)