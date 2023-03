FDP-Politiker wird durchs Fenster angeschossen und schwer verletzt

Schwerer Angriff auf FDP-Kommunalpolitiker: Der 65-jährige Kreisrat Georg Gallus Junior wurde in Hattenhofen in Baden-Württemberg niedergeschossen. Bei den Schüssen, die am frühen Sonntagmorgen fielen, zielte der noch unbekannte Täter offenbar von außen durchs Fenster der Wohnung des Politikers.

Das Opfer sei ein Landwirt und Politiker des Kreistages des Landkreises Göppingen, bestätigte auch die Polizei. Der Mann sei in eine Klinik gebracht und operiert worden. „Lebensgefahr besteht nicht“, hieß es. Wie der SWR später berichtete, handelt es sich bei dem Mann um Georg Gallus Junior.

FDP-Politiker wird in Hattenhofen niedergeschossen

Der Landrat des Kreises Göppingen Edgar Wolff (Freie Wähler) bestätigte die Schüsse auf den Lokalpolitiker. Der 2021 verstorbener Vater von Georg Gallus war Staatssekretär im Bundesagrarministerium und Vize der FDP in Baden-Württemberg.

Das hier könnte Sie auch interessieren: „Ich habe geschossen“: Stephan E. gesteht Mord an Walter Lübcke

Die Polizei bildete eine Sonderkommission und will auch prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Schüssen in Hattenhofen und Schüssen, die in den vergangenen Wochen immer wieder von anderen Orten in Baden-Württemberg gemeldet und durch die auch Menschen verletzt worden waren. Erst am vergangenen Freitag wurde ein Mann vor einem Restaurant in Stuttgart angeschossen. (alp/dpa)