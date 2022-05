Erster Russe wegen Kriegsverbrechen verurteilt

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist ein Russe für ein Kriegsverbrechen verurteilt worden. Ein 21-jähriger gefangen genommener Panzersoldat aus Sibirien muss laut Urteil lebenslang in Haft.

Das Gericht sah es als erweisen an, dass der Soldat am 28. Februar einen unbewaffneten 62-Jährigen erschossen hatte. Der Angeklagte hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt und erklärt, er habe auf Befehl gehandelt. Er sagte: „Ich bedaure es. Ich bereue es sehr. Ich habe mich nicht geweigert, und ich bin bereit, alle Maßnahmen zu akzeptieren.“

Kreml besorgt über „Schicksal unseres Mitbürgers“

Das Gericht folgte den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. Der Soldat hat 30 Tage Zeit Berufung einzulegen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte im Anschluss, man suche nach Möglichkeiten, dem Beschuldigten zu helfen. „Natürlich besorgt uns das Schicksal unseres Mitbürgers“, behauptete er.

Beobachter halten es für möglich, dass der 21-Jährige in nächster Zeit gegen ukrainische Gefangene ausgetauscht wird. Russland hat alleine bei der Eroberung Mariupols hunderte ukrainische Soldaten gefangen genommen.