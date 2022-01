Lauterbachs Büro erneut attackiert

Mutmaßlich Impfgegner haben erneut das Wahlkreisbüro von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Köln angegriffen.

In der Silvesternacht haben Unbekannte Scheiben des Büros eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Lauterbach selbst geht wegen „vorausgegangener entsprechender Drohmails“ von Impfgegnern aus. „Diese Menschen repräsentieren nicht die Gesellschaft sondern eine ganz kleine Splittergruppe, die selbstgerecht glaubt, hier einen anderen Weg gehen zu müssen und die sich dabei verrannt hat. Das ist einfach nur traurig“, sagte er. Am 10. Dezember waren seine Büros bereits einmal angegriffen worden.

Auch Büroräume von Marco Wanderwitz angegriffen

Vor dem Wahlkreisbüro von Marco Wanderwitz (CDU) in Chemnitz ist es an Silvester zu einer Explosion gekommen. Auch dabei gingen Scheiben zu Bruch. Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung steht vor allem im Visier von Rechtsradikalen wie den „Freien Sachsen“. „Gewalt und Drohungen sind an der Tagesordnung“, sagte Wanderwitz. Er erhielt aus allen Parteien Solidaritätsbekundungen.