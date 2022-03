ÖPNV und Sprit günstiger, 300 Euro für jeden: Riesiges Entlastungs-Paket der Ampel

Bis tief in die Nacht debattierte die Ampel über ein weiteres Entlastungspaket, das den Menschen in Deutschland in der aktuellen Energiepreiskrise helfen soll. Was die Parteichefs Lars Klingbeil (SPD), Ricarda Lang (Grüne) und Christian Lindner (FDP) am Donnerstagvormittag präsentierten, enthält einige echte Knaller. Hier die wichtigsten Ergebnisse.

300 Euro Pauschale für jede:n

Die Menschen in Deutschland sollen wegen steigender Preise im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden. Darauf haben sich die Spitzen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP verständigt, wie aus einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Papier hervorgeht.

Weniger Steuern auf Sprit

Die Koalition hat sich auf eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate geeinigt. Das teilten die Spitzen von SPD, FDP und Grünen am Donnerstag mit.

Einmalzahlung für Sozialhilfe-Empfänger

Außerdem sollen Empfänger von Sozialleistungen nach dem Willen der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise eine weitere Einmalzahlung bekommen. Zusätzlich zu den bereits beschlossenen 100 Euro sollen pro Person weitere 100 Euro ausgezahlt werden.

100 Euro Bonus pro Kind

Familien sollen einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro pro Kind erhalten. Das Geld soll auf den Kinderfreibetrag angerechnet werden, wie aus einem Papier der Spitzen der Koalition aus SPD, Grüne und FDP vom Donnerstag hervorgeht. Klingbeil, Lindner und Lang bestätigten dies am Vormittag.

Superbillige ÖPNV-Tickets

Die Koalition will für 90 Tage ein Ticket für neun Euro pro Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr einführen. Dazu sollen die Länder entsprechende Mittel bekommen, wie die Parteichefs zudem verkündeten. (km/dpa)