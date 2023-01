Darf ich vorstellen? Dmitri Utkin. Gründer der Wagner Group. Der im Auftrag Putins die Ukraine entnazifiziert.



(Und ja, das an der Schulter sind doppelte Siegrunen, also Symbol der SS. An anderen Schulter: Rangabzeichen eines SS-Hauptsturmführers. Auf der Brust: NS-Reichsadler) pic.twitter.com/LLkG0RgKyL