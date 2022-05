„Die ganze Welt ist gegen uns“: Heftige Kreml-Kritik von russischem Ex-Oberst

Das sind ja ganz neue Töne aus dem russischen Staatsfernsehen: In einer Talkshow hat dort ein Ex-Oberst ganz unverhohlen Kritik an der Kreml-Kriegstaktik geäußert – und die Erwartungen der Russen an einen Sieg schwer gedämpft. Bleibt die Frage nach dem Motiv.

In Russland wird die ukrainische Armee durchgehend als desillusioniert und unmotiviert dargestellt – diesem Propaganda-Bild widerspricht Mikhail Khodarenok, ehemaliger russischer Oberst und gern zitierter Verteidigungsexperte, vor laufenden Kameras. In der Talkshow von Olga Skabeyeva, die auch „Putins eiserne Propaganda-Puppe“ genannt wird, wird er deutlich: „Um es vorsichtig zu sagen: ,Das ist nicht wahr‘.“ Er betont, die Ukraine könne eine Million Menschen bewaffnen, die Armee sei entschlossen, bis zum letzten Mann zu kämpfen.

Bemerkenswerter Schlagabtausch im russischen Staats-TV. Und auch ein eindrückliches Beispiel, wie die Moderatorin immer wieder versucht, ihren Gast auf die Linie der Kreml-Propaganda zu bringen. https://t.co/pMpgiJabRb — Demian von Osten (@demianvonosten) May 17, 2022

„Wir müssen realistisch bleiben, vom militärischen und politischen Standpunkt her“, sagt Khodarenok, „wenn wir das nicht tun, wird die Wirklichkeit uns hart treffen.“ Und die Wirklichkeit sieht er erstaunlich nüchtern: „Wir sind in totaler geopolitischer Isolation. Die ganze Welt ist gegen uns, auch wenn wir es nicht zugeben wollen.“

Ex-Oberst im TV: „Unsere militärischen Ressourcen sind begrenzt“

Die Situation sei, dass 42 Länder gegen Russland seien: „Und unsere militärischen Ressourcen sind begrenzt“, so Khodarenok. „Bemerkenswerter Schlagabtausch im russischen Staats-TV“, twitterte der Moskauer ARD-Korrespondent Demian von Osten.

Die Frage, die (noch) nicht zu beantworten ist: Waren die Statements womöglich eine Kreml-Inszenierung, um die Kriegs-Erwartungen der Russen zu dämpfen? Gut möglich, da sind sich Experten einig.