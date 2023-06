Dass die AfD in allen Umfragen derzeit ein Allzeit-Hoch erlebt, bereitet dem Rest der Parteienlandschaft sichtlich Sorgen. Vor allem wird derzeit mit dem Finger aufeinander gezeigt: Ihr seid schuld! Besonders eindrücklich: Der Eiertanz der CDU zwischen Aneignung von Themen und Abgrenzung zur AfD. Am Wochenende legten mehrere Parteigrößen noch einmal nach. Dabei kann der Höhenflug der rechten Partei schlicht nicht an einem Grund liegen, wie ein Hamburger Politologe im MOPO-Gespräch verriet.

Dass die AfD in allen Umfragen derzeit ein Allzeit-Hoch erlebt, bereitet dem Rest der Parteienlandschaft sichtlich Sorgen. Vor allem wird derzeit mit dem Finger aufeinander gezeigt: Ihr seid schuld! Besonders eindrücklich: Der Eiertanz der CDU zwischen Aneignung von Themen und Abgrenzung zur AfD. Am Wochenende legten mehrere Parteigrößen noch einmal nach. Dabei kann der Höhenflug der rechten Partei schlicht nicht an einem Grund liegen, wie ein Hamburger Politologe im MOPO-Gespräch verriet.

Friedrich Merz fand markige Worte im Interview mit dem ZDF-heute journal, angesprochen auf den AfD-Höhenflug: „Diese Partei ist ausländerfeindlich. Diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun, und hier wird es keine Zusammenarbeit geben“, so der CDU-Chef.

AfD gleichauf mit der SPD

Im ARD-Deutschlandtrend lagen die Rechtspopulisten zuletzt mit 18 Prozent gleichauf mit der SPD, beim Insa-Institut gar bei 19 Prozent, ebenfalls gleichauf mit den Genossen. Die CDU/CSU? Verlor dort einen Punkt und kommt auf 27 Prozent Zustimmung. Offensichtlich profitiert sie im Gegensatz zur AfD derzeit nicht.

Einen Schuldigen für die Popularität der Populisten von rechts hat Merz auch parat: die Ampel, speziell die Grünen. Die Menschen seien deren Bevormundung leid und machten sich jetzt Luft, indem sie die AfD präferierten. Die Union selbst? Trage keine Schuld: „Wir benutzen keinen AfD-Sprech.“ Sagte er, nachdem er mit dem Grünen-Bashing direkt zuvor „AfD-Sprech“ genutzt hatte.

Auch Spahn und Amthor kritisieren Ampel

Ähnlich argumentierte Parteikollege Jens Spahn im ARD-Morgenmagazin, auch wenn er dort eigentlich über Klimapolitik sprach: In der Großen Koalition sei Klimaschutz eine „Frage der Vernunft“ geworden. Nun machte die Ampel daraus wieder eine „Frage des Glaubens, der Ideologie“.

Und zu guter Letzt legte Philipp Amthor (CDU) bei „Anne Will“ nach: „Wer verantwortlich ist für diesen Aufstieg der AfD, ist allein die schlechte Performance dieser Ampel-Regierung und nicht Friedrich Merz.“ Wills Kommentar: „Wow. Ich staune.“ Denn: Alle Extremismus-Expert:innen sagten, es gäbe nicht den einen Grund.

Politik-Professor im MOPO-Gespräch

Die MOPO hakte bei Prof. Kai-Uwe Schnapp von der Uni Hamburg nach: Welche Gründe gibt es tatsächlich für das AfD-Hoch, wenn es nicht die Ampel allein oder die Union ist, wie wiederum die Regierung gerne behauptet?

Seines Erachtens spielten mehrere Faktoren zusammen, so Schnapp: „Handwerkliche Fehler in der Regierungsarbeit und schlechte Kommunikation aus der Regierung. Eine Opposition, die das nicht ohne Genuss ausschlachtet, und in Teilen in einer Weise argumentiert, die über sachlich berechtigte Kritik hinausgeht, populistisch ist (etwa Markus Söder) und teilweise Angst schürt in der Hoffnung, davon selbst politisch zu profitieren.“

Aber auch viele Medien hätten ihren Anteil, „die kritischer und aufgeregter berichten als angemessen“. Etwa, weil Skandale und grobe Fehler sich besser verkauften als kleinere Fehler, die nun mal passierten, und an deren Beseitigung ja gearbeitet werde. „Bei alledem muss eine AfD gar nichts mehr machen, sondern nur warten, bis wieder ein paar mehr Leute in einer Umfrage die AfD als Partei der Wahl bezeichnen“ so Schnapp. Es sei also wirklich kein einfaches „Der ist Schuld“: „Es ist eine runde Kollektivleistung.“

Also reicht gute Regierungsarbeit, wie Merz fordert? Kanzler Olaf Scholz (SPD) sieht es offenbar so: Er wolle dem AfD-Hoch „gute Arbeit“ entgegensetzen, verkündete er am Montag.