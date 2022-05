„Darf ich Sie umarmen?“: Endlich deutsch-ukrainische Annäherung in Kiew

Es ist ein Besuch voller Symbolik an einem geschichtsträchtigen Tag: Als zweithöchste Repräsentantin Deutschlands hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Sonntag Kiew besucht. Und die Begrüßung des ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk war nicht selbstverständlich.

Gemeinsam mit Stefantschuk gedachte die SPD-Politikerin Bas in Kiew der Opfer des von Nazi-Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs. Und sie zeigte die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine, die nach dem Angriff Russlands um ihre Existenz kämpft. Bas sprach auch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, der sie „im friedlichen Kiew“ begrüßte.

Bas besuchte Kiew am 8. Mai

Bas war auf Einladung von Stefantschuk nach Kiew gereist, wo sie am Morgen mit dem Zug eintraf. Der Parlamentspräsident dankte ihr dafür, dass sie gerade am 8. Mai gekommen sei. „Das ist für uns wirklich ein Zeichen der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine und mit dem ukrainischen Volk.“

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen. Der Tag wird seitdem in vielen Staaten als die Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert.

Herzliche Begrüßung in Kiew: „Darf ich Sie umarmen?”

Bas wurde von Stefantschuk betont herzlich begrüßt. „Darf ich Sie umarmen?“, fragte der Ukrainer seine deutsche Amtskollegin – und tat es dann. Beide legten am Grabmal des Unbekannten Soldaten Kränze nieder. Dazu wurden die Nationalhymnen beider Staaten gespielt, eine Ehrengarde war angetreten. Dieses Gedenken sei für sie „sehr bewegend“, sagte Bas. Sie machte deutlich, dass es ihr um „alle Opfer“ des Zweiten Weltkriegs gehe – zuerst um die der Ukraine, aber auch um die in Russland, Polen, Belarus, in den baltischen Staaten und in den anderen Staaten Mittel- und Osteuropas.

Ruslan Stefanchuk (r) und Bärbel Bas (SPD, l) stehen zusammen in Babyn Jar an der Gedenkmenora für die im Zweiten Weltkrieg hier von Deutschen ermordeten Juden.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz betonte Bas später: „Es berührt mich zutiefst, dass ich heute als Repräsentantin des Landes hier sein darf, das dieses barbarische Verbrechen zu verantworten hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich eingeladen wurde.“ Der Zweite Weltkrieg und das von Deutschen begangene Menschheitsverbrechen des Holocausts ließen nur einen Schluss zu: „Wir müssen nationalistischen Hass, Antisemitismus und jede Form der Kriegstreiberei entschieden und kompromisslos bekämpfen. Der Friede in Freiheit ist das kostbarste Gut.“

Berlin und Kiew: Bas sprach auch mit Selenskyj

Umso mehr erfülle sie der brutale und völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands mit Entsetzen. Dieser müsse so schnell wie möglich ein Ende haben. Bas betonte: „Meine Solidarität gilt dem ganzen ukrainischen Volk in diesem brutalen Existenzkampf. Ich bin auch deshalb nach Kiew gekommen, um zu bekräftigen, dass Deutschland und seine Partner fest an der Seite der Ukraine stehen.“

Bärbel Bas (SPD) spricht mit Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, während ihres Treffens in Kiew.

Stefantschuk dankte Bas ausdrücklich für den Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und für die Unterstützung seines Landes. „Ich möchte, dass Sie die Dankbarkeit unseres ganzen Volkes für die Unterstützung in den Bundestag mitnehmen.“

Selenskyj sagte ebenfalls: „Für unser Land ist die Entscheidung im Bundestag sehr wichtig. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und die zukünftige Mitgliedschaft der Ukraine in der EU.“ Bas sagte nach dem Gespräch mit Selenskyj der Deutschen Presse-Agentur und der „Rheinischen Post“, sie habe Selenskyj deutsche Unterstützung für einen EU-Beitritt zugesagt. „Der Bundestag wird alle nötigen Verfahren beschleunigen.“ Sie sei sich mit Selenskyj mit Blick auf ein mögliches Kriegsende einig gewesen, „dass es keinen Diktatfrieden geben darf, sondern nur ein faires Friedensabkommen“.

Bas in Kiew: Besuch auch im Vorort Butscha

Bas besuchte später den Vorort Butscha, wo nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen – teils mit auf den Rücken gebundenen Händen – gefunden worden waren. In einer Kirche wurden ihr Fotos davon gezeigt. „Für uns ist es wichtig, dass diese Verbrechen nicht vergessen werden“, sagte Priester Andrij Halawin, der Bas durch die Kirche führte. Bas zündete für die Opfer eine Kerze an. Bei einem Besuch im stark zerstörten Vorort Irpin zollte sie den ukrainischen Soldaten Respekt: „Wenn man diese Zerstörungen sieht, dann kann man kaum fassen, wie heldenhaft sie ihre Stadt verteidigt haben.“

Die SPD-Politikerin ist nach dem Bundespräsidenten die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik. Sie war die wichtigste deutsche Politikerin, die die Ukraine seit Kriegsbeginn besucht hat. Wenige Tage vor ihr war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen, in den kommenden Tagen will Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dorthin reisen.