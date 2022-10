Corona-Welle in vollem Gange: Rufe nach verschärfter Maskenpflicht werden lauter

Mehr Infektionen, schwerere Verläufe, Krankenhäuser am Limit: Die Herbstwelle hat Deutschland fest im Griff. Rufe nach mehr Schutzvorgaben – vor allem der Rückkehr der Maskenpflicht – kommen mittlerweile von allen Seiten. Erste Bundesländer reagieren bereits.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern an, eine weitaus höhere Dunkelziffer an Infektionen wird vermutet. Regional gibt es weiter erhebliche Unterschiede: Von 1573,3 im Saarland bis 302,5 in Hamburg. Über der Schwelle von 1000 liegen aktuell nach RKI-Daten auch Bayern (1016,6) und Hessen (1002,7).

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in der ARD: „Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren“. Er rief die Länder auf, perspektivisch zur Maskenpflicht in Innenräumen zurückzukehren. Was jetzt noch passieren müsse, sei, dass die Länder diese Möglichkeit im Infektionsschutzgesetz nutzten, sagte er. „Wenn die Länder sich jetzt einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt ist, wäre das natürlich toll.“ Er machte aber auch deutlich, dass weitergehende Vorgaben im Ermessen der Länder liegen. „Wir wollen keine Panik schüren, wir wollen die Länder auch nicht gängeln.“

Corona: Länder denken über verschärfte Maßnahmen nach

Auch der Ärzteverband Marburger Bund rief zum Gegensteuern bei kritischer Lage auf. So sagte die Chefin Susanne Johna der Funke-Mediengruppe: „Überall dort, wo die Inzidenzen jetzt durch die Decke gehen, müssen die Länder mit einer FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen reagieren.“

In ersten Ländern wird daher schon über verschärfte Maßnahmen nachgedacht. So waren Überlegungen Berlins bekannt geworden, eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden einzuführen. Diese könnte dann auch für den Einzelhandel und Museen gelten. Im Saarland setzte die Regierung zunächst auf Appelle. Auch in Hamburg ist bisher noch keine Verschärfung im Gespräch – vermutlich auch wegen der im Bundesländer-Vergleich niedrigen Inzidenz.

Das geänderte Infektionsschutzgesetz ermöglicht den Ländern seit 1. Oktober außer im Nahverkehr auch Maskenpflichten in Geschäften und Restaurants zu verhängen. In Schulen und Kitas können Tests angeordnet werden. Bundesweit gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Fernzügen. In Flugzeugen fiel sie weg. (alp)