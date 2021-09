Corona Hollywood-Style: Video der Bundesregierung sorgt im Netz für Diskussionen

Berlin –

Heroische Musik und eine Heldengeschichte – was in Hollywood gut funktioniert, sorgt bei einem Video der Bundesregierung derzeit für gespaltene Reaktionen. In „Opa erzählt vom Krieg“-Manier appelliert das Video unter dem Hashtag „Besondere Helden“ an die jungen Leute, zuhause zu bleiben und sich an die Corona-Auflagen zu halten. Während viele das humorige Video in den sozialen Netzwerken feiern, greifen andere User die Regierung dafür hart an.

Der fiktive Charakter Anton Lehmann erzählt in dem Video der Bundesregierung rückblickend seine Geschichte: Seine Jugend in Zeiten der Corona-Pandemie. Er war Student in Chemnitz und wollte sich eigentlich ins Leben stürzen: feiern, mit Freunden etwas unternehmen, sich verlieben. Doch dann kam die Pandemie. „Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde“, erzählt Lehmann. Denn es sei das „einzig richtige“ gewesen: er und seine Freunde wurden zu Couchpotatos – und damit zu Helden.

Berlin: Regierung sorgt mit Corona-Video für heftige Reaktionen

„Wir taten nichts, absolut nichts, waren faul wie die Waschbären“, so Lehmann. Die Erzählhaltung des Videos spielt dabei mit dem Stil alter Kriegsgeschichten: „Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war unsere Waffe“ heißt es beispielsweise. Der Appell des pathetischen Videos an die jungen Menschen in Deutschland ist klar: Bleibt zu Hause und werdet so zu Helden!

Corona-Video polarisiert in den Sozialen Medien

In den sozialen Netzwerken sorgt das Video derzeit für Begeisterung – und große Empörung. So schreibt ein User unter den Post des Regierungssprechers: „Mittlerweile müssen bei der Bundesregierung auch noch die letzten Sicherungen rausgeknallt sein“. Ein anderer schließt sich mit der Kritik „Lupenreine Propaganda“ an, ein weiterer hat nur ein Wort für das Filmchen übrig: „Widerlich“. Vor allem der Bezug zu alten Kriegsgeschichten und die Rede vom „einzig richtigen“ Weg provozieren viele Nutzer. Einige fühlen sich jedoch auch von der thematisierten Faulheit angegriffen.

Doch das ist nur die eine Seite. Bei vielen kommt das humorige Video sehr gut an – 15.298 Likes hat es bereits nach nur einem Tag. „Tolle Idee“ oder „Gefällt mir sehr gut“ sind die Reaktionen dieser Seite. Doch die Kritiker des Videos beharken sich auch untereinander. So schreibt ein Twitter-Nutzer noch vergleichsweise nett: „Würde es aus einem anderen Land kommen, gäbe es stehende Ovationen angesichts des Humors. So haben unsere Dauerjammerer halt mal wieder Oberwasser“.

Lesen Sie auch:Dannenröder Forst – Aktivist stürzt meterweit in die Tiefe

Ob man das Video nun gelungen findet oder nicht, es lenkt zumindest enorme Aufmerksamkeit auf das Thema Corona-Regeln – in Zeiten, wo sich langsam eine allgemeine Erschöpfung einstellt.