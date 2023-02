Es klingt wie das Drehbuch eines Agentenfilms: Mitarbeiter von US-Botschaften in aller Welt werden plötzlich krank. Alle haben dieselben, rätselhaften Symptome, bei allen ist völlig unklar, wodurch sie verursacht werden. Greift womöglich Russland die Diplomaten mit Schallwellen an? Oder was steckt sonst dahinter? Die CIA will das Rätsel nun gelöst haben – zumindest teilweise.

Es klingt wie das Drehbuch eines Agentenfilms: Mitarbeiter von US-Botschaften in aller Welt werden plötzlich krank. Alle haben dieselben, rätselhaften Symptome, bei allen ist völlig unklar, wodurch sie verursacht werden. Greift womöglich Russland die Diplomaten mit Schallwellen an? Oder was steckt sonst dahinter? Die CIA will das Rätsel nun gelöst haben – zumindest teilweise.

Es passiert immer wieder: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von US-Botschaften weltweit klagen urplötzlich über mysteriöse Krankheitssymptome. Den Anfang machten die Angestellten der Auslandsvertretung im kubanischen Havanna. Nach ihnen ist die Krankheit auch benannt: Havanna-Syndrom. Doch das Phänomen trat mittlerweile in zahlreichen Ländern auf, insgesamt wurden rund 1000 Fälle gemeldet.

Das sind die Symptome des Havanna-Syndroms

Aber was verbirgt sich hinter dem Namen überhaupt? 2016 wurde das Havanna-Syndrom zum ersten Mal dokumentiert: Angestellte der US-Botschaft in Kubas Hauptstadt klagten plötzlich über rätselhafte Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Druck auf den Ohren und Hörverlust. Das Personal vor Ort wurde deshalb auf ein Minimum reduziert.

Doch danach wurden weitere Fälle gemeldet, auch in Berlin sollen Botschaftsleute betroffen gewesen sein. Besonders heftig erwischte es auch die US-Vertretung in Wien, dort nahm das Havanna-Syndrom im vergangenen Jahr krasse Ausmaße an, gleich mehrere Angestellte erkrankten. Die vor wenigen Tagen frisch ernannte Botschafterin für Österreich, Victoria Kennedy, versprach bei einer Anhörung im US-Senat, sie werde nach Amtsantritt in Wien der Krankheit sofort mit vollem Einsatz hinterherspüren.

Die US-Botschaft in Wien. Thomas Kronsteiner/Getty Images Die US-Botschaft in Wien.

Auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris war bereits indirekt von der Krankheit betroffen: Als sie im Sommer 2021 auf Asien-Reise war, meldete die US-Botschaft in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi einen „ungewöhnlichen Gesundheitszwischenfall“. Daraufhin brach Harris mehrere Stunden später als gedacht von Singapur dorthin auf. Die sperrige Formulierung wird von der US-Regierung benutzt, wenn es Hinweise gibt, die auf das Havanna-Syndrom hindeuten.

Greift Russland US-Botschaften mit Mikrowellen an?

Was aber steckt hinter den Symptomen? Immer wieder machten Gerüchte die Runde, sie seien auf einen Angriff durch eine feindliche Macht zurückzuführen. Kuba, Russland und China wurden verdächtigt, die Botschaften mit Mikrowellen-Strahlung oder Hochfrequenz-Akustik anzugreifen.

Diese Theorie erhielt 2020 Futter, als die Untersuchung eines Teams von Forschenden der Nationalen Akademien der Wissenschaften, des Ingenieurwesen und der Medizin zum Havanna-Syndrom veröffentlicht wurde. Darin hieß es, dass ein Angriff mit einer Mikrowellen-Waffe der wahrscheinlichste Grund für die Beschwerden der Diplomaten sei. Betroffene hatten zuvor schon öfter auf Berichte hingewiesen, wonach Russland angeblich an Technologien forscht, bei der Energie als Waffe eingesetzt oder via Mikrowellen für Hirnverletzungen bei potenziellen Feinden gesorgt wird.

So erklärt die CIA die Mehrzahl der aufgetretenen Fälle

Dagegen kommt der Auslandsgeheimdienst CIA, der die gemeldeten Havanna-Verdachtsfälle ebenfalls untersucht hat, nun zu dem Schluss: Die Theorie eines ausländischen Angriffs ist eher unwahrscheinlich. „Die Vorstellung, dass die weit verbreiteten Symptome von Hirnverletzungen durch Russland oder eine andere ausländische Macht verursacht wurden, die US-Amerikaner auf der ganzen Welt ins Visier nimmt, um ihnen zu schaden oder Informationen zu sammeln, wurde als unbegründet erachtet“, berichtet der US-Sender NBC unter Berufung auf sechs mit der Angelegenheit vertraute CIA-Mitarbeiter.

Aber was war es dann, das den Botschaftsangestellten so zugesetzt hat? In der CIA-Studie, aus der die „New York Times (NYT)“ am Donnerstag zitierte, heißt es, ein Großteil der rund 1000 Fälle sei eher mit Umwelteinflüssen, bislang nicht diagnostizierten Erkrankungen oder Stress zu erklären. Allerdings lägen bislang nur Zwischenergebnisse vor, so die CIA, denn: Mehrere Dutzend Fälle seien noch ungeklärt – darunter laut NBC viele aus Havanna.

Opfer des Havanna-Syndroms kritisieren CIA-Bericht

Offenbar sind viele Opfer unzufrieden mit den jüngst veröffentlichten Erkenntnissen. Die Zwischenergebnisse „können und dürfen nicht das letzte Wort in der Angelegenheit sein“, hieß es in einer Erklärung einer Opfervereinigung, aus der die „NYT“ zitierte.

William J. Burns, Chef der CIA IMAGO/ MediaPunch William J. Burns, Chef der CIA

William J. Burns, der Direktor der CIA, verwehrte sich gegen den Eindruck, die Untersuchungen seien abgeschlossen. „Obwohl wir zu einigen bedeutenden Zwischenergebnissen gelangt sind, sind wir noch nicht fertig“, ließ Burns mitteilen. „Wir werden die Mission fortsetzen, diese Vorfälle zu untersuchen und denjenigen, die sie benötigen, Zugang zu erstklassiger Versorgung zu verschaffen.“ Die CIA verfolge weiter ein komplexes Problem mit „analytischer Strenge, solidem Handwerk und Mitgefühl“. Gleichzeitig stellte Burns klar, dass die Ermittler alle geschilderten Symptome ernst nähmen, es gebe keinerlei Zweifel daran, dass die Betroffenen sie tatsächlich empfunden hätten.

Den Betroffenen stößt aber noch etwas sauer auf: In ihren Augen hat die Studie generell nur wenig Aussagekraft – aufgrund der Fülle an gemeldeten Fällen. Ein Opfer, das namentlich nicht genannt werden wollte, sagte zur „NYT“, die Regierung habe einen Fehler begangen, als sie darauf drängte, dass sie Botschaftsangestellte mit merkwürdigen, ungeklärten Symptome melden sollten. Das habe Tausende irrelevanter Fälle mit sich gebrachte, so das Opfer weiter. Dadurch sei es für die CIA-Analysten unglaublich schwer gewesen, die „wahren Fälle“ zu entdecken und sich auf sie zu konzentrieren.