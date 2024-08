Anti-Trump-Werbung auf Trump-Tower: Demokraten landen Wahlkampf-Coup

Wahlkampf-Coup der Demokraten: Kurz vor ihrem Parteitag haben sie Werbung für Kamala Harris auf dem Trump-Tower in Chicago projiziert.

„,Trump-Vance‚ weird as hell’“ („Trump-Vance, verdammt seltsam“), ist zum Beispiel zu lesen, wie auf Fotos zu sehen ist. Laut Medienberichten steckt hinter der Aktion das Demokratische Nationale Komitee. Die Slogans sind in englisch und spanisch geschrieben und wechseln alle paar Sekunden.

Die Werbung wird auf das „Trump International Hotel & Tower“ in Chicago projiziert. Laut eigenen Angaben ist es mit seinen 92 Stockwerken das höchste Stahlbetongebäude der Welt.

Das könnte Sie auch interessieren: Biden spottet über Trump – und macht Werbung für Harris

Am Montagabend (Ortszeit) startet in Chicago der pompösen Parteitag der Demokraten. Zu der viertägigen Veranstaltung werden Zehntausende Teilnehmer:innen erwartet. Unter anderem die Ex-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sollen dabei sein. Kamala Harris wird am Donnerstag ihre Rede halten und wohl offiziell die Nominierung zur Präsidentschaft annehmen. (mp)