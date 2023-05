CDU-Politiker beschert Kita einen Shitstorm von Rechten

Politiker Tilman Kuban (CDU) sieht sich als Konservativer. Als solcher griff er nun eine Kita im nordhessischen Fulda verbal auf Twitter an, weil sie mit den Kindern nicht mehr zum Muttertag basteln will.

Das Problem: In einem ersten Post veröffentlichte Kuban einen Screenshot der Original-Nachricht an die Eltern der katholischen Kita, inklusive Adresse und Telefonnummer. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich der Tweet in rechten Filterblasen und Foren. Ultrarechte Medien griffen das Thema begierig auf. Die Kita wurde Opfer eines sogenannten „Shitstorms“.

Dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt…Irgendwie find ich es ziemlich cool, wenn man Kindern beibringt seiner Mutter einfach mal Danke zu sagen für ihren Megaeinsatz Tag für Tag! #muttertag pic.twitter.com/YT6oLX7psy — Tilman Kuban (@TKuban96) May 8, 2023

Nach Protesten löschte Kuban den Post zwar – da war der Brief aber längst im Netz. Er selbst postete ihn ebenfalls (mit geschwärzten Kontaktdaten) erneut: „In einer Zeit, in der Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir (…) keinen Menschen ausschließen,“ heißt es da.

Sehr geehrter Herr Kuban, Sie sind seit 2012 auf Twitter. Im Schnitt braucht es nicht so lang, um die Dynamiken hier zu verstehen. Bitte löschen Sie diesen Tweet. Es kann nicht wirklich Ihre Absicht, Angestellte einer Kita und die Kinder in Gefahr zu bringen. Ja, so ernst ist es. — Konstanze Marx (@KonstanzeMarx) May 8, 2023

Oft würden an Mutter- und Vatertag stereotype Geschenke angefertigt. „Für viele Mütter und Väter eine tolle Geste“, so das Kita-Team. Das „schließt aber einen Teil der Gesellschaft aus.“ Die Bedeutung eines Mutter- oder Vatertags wolle man nicht absprechen: „Sie leisten etwas Großes!“

Kubans Kommentar auf Twitter – immer noch: „Dem Wahnsinn sind keine Grenzen gesetzt.“ Er finde Müttern danke zu sagen „cool“. Eine Entschuldigung bei der Kita, die das sicher auch findet, gab es bisher nicht. Die Kita indes wurde vom Bistum gerüffelt – soll nun doch basteln. (km)